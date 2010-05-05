Південний потік як спробу тиску на Україну Янукович ще може зрозуміти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що до “експромту” голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо об’єднання “Газпрому” і “Нафтогазу України” треба ставитися прагматично, виходячи з інтересів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у коментарі В.ЯНУКОВИЧА щодо заяви В.ПУТІНА стосовно ініціативи об’єднання ВАТ “Газпром” і НАК “Нафтогаз Україна”.

На думку Президента, до такої ініціативи необхідно ставитися як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією у газовому питанні.

“Так, ця тема не обговорювалася раніше. Це експромт. І відповідь України буде після того, як ми усе прорахуємо з точки зору наших національних інтересів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що до переговорів з цієї теми, якщо вони розпочнуться, треба долучати Європейський Союз як головного споживача газу та основного партнера.

Глава держави зазначив, що у газовій сфері провідним чинником для національних інтересів України є технічна надійність її газотранспортної системи.

“Щоб ми мали можливість постачати Європі оптимальні обсяги газу. Я хотів би ще раз підкреслити: Україна має можливості значно збільшити обсяги постачання газу в Європу при певній модернізації газотранспортної системи і частковій її добудові. Це можна зробити поступово – років за п’ять, не зупиняючи при цьому процесу постачання газу до Європи. Ми маємо такий план. Для його реалізації треба провести велику роботу з нашими партнерами”, - заявив Президент, уточнивши, що насамперед треба з’ясувати можливості Росії разом з країнами Середньої Азії зі збільшення обсягів постачання.

Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, саме залежно від цих чинників, від прогнозу і відповідного переговорного процесу Україні необхідно буде приймати рішення у відповідь на ініціативу В.ПУТІНА.

“Безумовно, рішення, яке прийме Україна, має бути гармонізоване з партнерами – як постачальниками, так і споживачами газу”, - додав Президент.

При цьому глава держави зазначив, що Україні вигідно не лише зберегти існуючі обсяги постачання газу в Європу, а й збільшити їх до, принаймні, 200 млрд. кубометрів на рік при нинішніх 120 млрд. кубометрів.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що ініціатива Росії побудувати газопровід “Південний потік” в обхід України викликала у нього “велике здивування”. “Якщо ця ідея – спроба тиску на Україну з метою знайти з нами спільну мову щодо подальшої експлуатації української газотранспортної системи, то це одна розмова, і це можна ще якось зрозуміти…”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що проект модернізації української ГТС є набагато конкурентоздатнішим, ніж будівництво “Південного потоку”.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Голова українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики Росії та України після травневих свят зустрінуться у Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", щоб обговорити об`єднання компаній.