Гендиректор "1+1" здивований заявою парламентського Комітету

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1», здивований реакцією представників парламентського Комітету з питань свободи слова, наголошується в його коментарі, переданому до УНІАН

- Я не відмовлявся від участі в засіданні, але вважаю неприйнятним обговорення нюансів редакційної політики каналу в присутності політичних діячів. Про це я повідомив Андрію Шевченку - вислухайте журналістів і менеджмент. Шевченко відмовився від такого формату.

А тепер, почувши думку кількох журналістів, продиктовані їм їх особистими політичними симпатіями, Комітет дозволяє собі ухвалювати якісь рішення.

Ми розцінюємо це як спробу втручання в редакційну політику і тиск на наш канал, підсумовує генеральний директор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації висловив “глибоку стурбованість оприлюдненою інформацією про тиск на журналістів та цензуру на загальноукраїнських телеканалах". про це йдеться у заяві комітету, прийнятій сьогодні після розгляду відкритих листів та заяв журналістів телеканалів «1+1» та СТБ.

За відповідне рішення проголосували всі вісім членів комітету, які були присутні на сьогоднішньому засіданні.

Комітет вбачає у оприлюднених фактах ознаки порушення українського законодавства, зокрема, статті 15 Конституції України, статті 49-1 Закону України «Про інформацію», статті 171 Кримінального кодексу України. Члени комітету вважають, що факти, викладені тележурналістами, потребують ретельної перевірки на предмет дотримання законодавства, і в разі їх підтвердження – притягнення винних до відповідальності.

Комітет вбачає у цих фактах ознаки згортання свободи слова в українському медіа-просторі і наполягає на неприпустимості запровадження цензури, тиску на українських журналістів у будь-яких проявах.

У зв’язку з цим Комітет з питань свободи слова та інформації вирішив звернутися до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів з вимогою вжити всіх доступних їм заходів для захисту професійних та громадянських прав журналістів.

Крім того, комітет вирішив звернутися до телеканалів «1+1» та СТБ з вимогою надати офіційну інформацію щодо тиску на журналістів, оприлюднену ними, а також до керівництва телеканалів із закликом відмовитись від переслідування журналістів, які оприлюднили інформацію про тиск.