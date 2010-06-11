Томенко: Янукович «попросить» з влади комуністів і литвинівців

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що у серпні-вересні відбудуться кадрові зміни всередині влади.

Таку думку М.ТОМЕНКО висловив в інтерв’ю "Газеті по-українськи"(№ 85 від 11 червня).

"На серпень-вересень слід чекати кадрових змін. Позиція ЯНУКОВИЧА така - ми виконали зобов’язання, дали "литвинівцям", комуністам і перебіжчикам посади, а тепер дивимося. Погано справляєтеся - міняємо. На осінь змінять низку губернаторів. Може, до третини складу", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, ключовою підставою кадрових змін стане необхідність Партії регіонів перед проведенням місцевих та парламентських виборів монополізувати всі сфери життя. "Всюди має бути Партія регіонів, а не комуністи, "литвинівці" чи якісь ліві люди. Партія ЛИТВИНА уже робить заяви, що її нищать на місцях. Багато представників Компартії не мають у владі жодних повноважень, міністри у тому числі. Найбільше посад віддали перебіжчикам із БЮТу чи "Нашої України", які першими перейшли до коаліції. А тепер уже ніхто не зацікавлений, щоб чийсь родич був заступником міністра оборони й розпоряджався всім військовим майном", - пояснив він.

"Усе одно влада у кращій ситуації, ніж ми. Вони хоча б публічно один одного не товчуть. Це й причина слабкої підтримки суспільством опозиції", – переконаний М.ТОМЕНКО.