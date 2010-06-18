Литвин: поки я голова парламенту, Кабмін не вийде за рамки повноважень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає неприпустимим перебирання Кабінетом міністрів України на себе повноважень парламенту.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, заявив голова Верховної Ради України в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Можна вітати сам факт того, що врешті-решт від розмов про необхідність прийняття економічної конституції країни, яким є Бюджетний кодекс, та Податкового кодексу ми перейшли до практичних дій», - сказав В.ЛИТВИН. Він відзначив, що ідеї, підходи і основні позиції, що містяться в проектах цих законів, широко обговорювалися, в тому числі, на Раді регіонів та на засіданні Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної Ради України.

У той же час, за словами керівника українського парламенту, домінуючою в цих законопроектах є точка зору Кабінету міністрів. «В них відображене намагання уряду перебрати на себе конституційні повноваження Верховної Ради України, чого ніколи не буде, принаймні допоки я голова Верховної Ради України. Всі будуть займатися своєю роботою», - заявив В.ЛИТВИН.

Відтак, за його прогнозами, ці документи будуть серйозно доопрацьовані. «Будуть узгоджені позиції, насамперед, з Кабінетом міністрів України, а також з місцевими органами влади, але вони мають відповідати Конституції Україні і враховувати те, що влада у нас єдина, втім, у різних її гілок різні повноваження», - пояснив В.ЛИТВИН. За умови домінування однієї позиції, до законопроекту буде запропоновано таку величезну кількість поправок, що «його буде просто розірвано». «І всі наші добрі наміри щодо того, щоб швидко і оперативно приймати конче необхідні рішення, будуть знівельовані», - зазначив голова Верховної Ради.

Для прикладу він навів ситуацію, яка виникла довкола прийнятого парламентом у першому читанні законопроекту про засади зовнішньої та внутрішньої політики, до якого, за словами В.ЛИТВИНА, на сьогоднішній день внесено понад 600 поправок. «Уже з цього зрозуміло, як непросто буде розглядати цей закон, щоб на виході він був кондиційним, не був суперечливим і щоб до нього не потрібно було згодом повертатися», - зауважив керівник українського парламенту. Аналогічні проблеми із законопроектом про всеукраїнський референдум, до якого депутати запропонували 787 поправок, а також - із законопроектом про судоустрій і статус суддів.

«Висновок єдиний: не дивлячись на те, що ми працюємо в цейтноті, що називається, з коліс, нам потрібно проводити попередню роботу над законопроектами таким чином, щоб були залучені всі, хто розуміється на цих проблемах, а також всі ті, від кого залежить остаточне рішення. Я стою на тому, що в питаннях, які зачіпають інтереси всього суспільства, нам потрібно діяти за принципом - «поспішай повільно», - наголосив голова ВР.

Він зазначив, що “ця сесія, яку ми планували завершити в першій декаді липня, буде ще продовжена, як мінімум, на один тиждень”. При цьому В.ЛИТВИН додав: “Бо якщо до 15 липня парламент не ухвалить нову редакцію Бюджетного кодексу та не затвердить Податковий кодекс, то Кабінет міністрів, відповідно до чинної законодавчої бази, має розробляти проект бюджету на 2011 рік на попередній законодавчій основі, яка не відповідає новим реаліям та потребам”.