Експерт побачив політтехнологію в законопроекті про місцеві вибори

Експерти відзначають недемократичність законопроекту "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", ухваленого Верховною Радою 1 липня у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на засіданні круглого столу щодо законопроекту про місцеві вибори, організованому Інституту проблем управління імені Горшеніна

Директор Інститутом Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що проблема цього закону полягає не лише в тому, що він завдає удару по опозиції. “Головна проблема з точки зору демократії – це деформація, викривлення громадської думки, волевиявлення наших громадян”, - наголосив він.

Експерт нагадав про положення законопроекту, за яким участь у виборах зможуть взяти лише ті осередки партій, що були зареєстровані за рік до початку виборчої кампанії. За словами В.ФЕСЕНКА, це може призвести до ситуації, коли люди будуть планувати голосувати за одних, а, можливо, доведеться голосувати за інших.

Також В.ФЕСЕНКО розкритикував положення законопроекту щодо організації виборів за партійними списками і за мажоритарною системою. “Як бути, наприклад, прихильникам і “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, чи партії ГРИЦЕНКА, чи Європейській партії Миколи КАТЕРИНЧУКА? Навіть Сергію ТІГІПКУ, в якого, як виявилось, також в багатьох регіонах місцеві осередки зареєстровані лише за останній рік, і вони не можуть брати участі у виборах”, - зауважив він. За його словами, ці прихильники поки що змушені обирати: або не брати участі у виборах, не голосувати або голосувати за іншого. “І те й інше деформує їх волевиявлення і відповідно деформує систему демократичного представництва в органах місцевого самоврядування. І це також дуже і дуже серйозна проблема, яку треба мати на увазі. Фактично, це політична електоральна технологія, яка працює на користь одних і проти інтересів інших політичних сил, а фактично і проти інтересів виборців України”, - наголосив директор Інституту Горшеніна.

Представник Європейської партії України Олена ПИХТІНА зауважила, що, вивчивши основні положення проекту закону щодо проведення місцевих виборів, Європейська партія дійшла висновку, що цей документ містить багато проблемних положень, спрямованих на значне зменшення шансів на перемогу тих політичних партій, які знаходяться в опозиції до діючого режиму.

“І з метою ілюстрації я б хотіла зупинитися на деяких новелах цього законопроекту. Перше: відсутність у виборах блоків, як суб’єктів виборчого процесу. Запропонований порядок формування виборчих комісій взагалі ставить під тотальний контроль провладних політичних сил процес організації і проведення та контроль голосування і встановлення результатів виборів”, - наголосила вона. Також, за словами О.ПИХТІНОЇ, громадян України намагаються позбавити можливості самовисуватися до органів місцевого самоврядування, що обмежує закріплене статтею 38 Конституції України право бути обраним.

Крім того, законопроектом обмежується участь у виборах окремих партій, оскільки місцева організація може висувати кандидатів лише в тому випадку, якщо вона зареєстрована за 365 днів до виборів. “Основна мета авторів цього законопроекту зрозуміла – це надає перевагу тим політичним партіям, які мають розгалужену систему, структуру зареєстрованих осередків. Всі ці правила, запропоновані Партією регіонів, унеможливлюють проведення місцевих виборів демократично, за європейськими стандартами”, - вважає О.ПИХТІНА.

На її думку, в разі прийняття цього закону у тому вигляді, в якому він був схвалений у першому читанні, деяким партіям взагалі немає будь-якого сенсу брати участь “у цьому фарсі під назвою місцеві вибори”, оскільки вже зараз можна спрогнозувати результати і конфігурацію сил у органах місцевої влади.

“Європейська партія України вимушена заявити про намір закликати всі опозиційні сили України відмовитись від участі у виборах до органів місцевого самоврядування у тому випадку, якщо вибори місцеві будуть відбуватися за тими правилами, які нам пропонує Партія регіонів”, - наголосила О.ПИХТІНА.

Коментуючи її виступ, В.ФЕСЕНКО наголосив, що політичним силам потрібно визначитись, як узгоджено протидіяти ухваленню цього закону. На його думку, ініціатива бойкотування місцевих виборів зможе привернути увагу до цього закону і в середині України, і за кордоном.

У свою чергу, директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Ігор ПОПОВ підкреслив, що закон про місцеві вибори дійсно дуже недосконалий, написаний з огляду на політичну кон’юнктуру й фактично не допускає новостворені партії до участі у виборах.

“Проте, чи дасть свій ефект бойкот? Найближчий приклад з міжнародного досвіду – це Білорусь. Впродовж кількох виборчих кампаній опозиційні партії Білорусі приймали після довгих дебатів рішення не брати участь у виборах. Вибори все одно відбувалися, а вони залишалися взагалі поза владою і навіть не могли провести якусь діяльність для того, щоб здобути навички роботи на виборах для участі у наступних виборах. Якщо бойкот проводять лише окремі учасники виборів – цього недостатньо”, - вважає він.

За словами І.ПОПОВА, якщо бойкот проводять виборці – хоча заклики до бойкоту виборів у нас заборонені – це звичайно вже дає ефект. І.ПОПОВ зауважив, що за таких умов явка на цих виборах буде меншою – і через цей недосконалий закон також, проте 50% психологічного порогу буде досягнуто, і якщо ті, хто будуть бойкотувати, скажуть, що 10-15% - це їхні виборці, в це мало хто повірить. “І білоруси, й українці люблять сильних політиків. А ті, хто не бере участі у виборах, показують слабкість”, - сказав він.

На думку І.ПОПОВА, опозиція могла б, по-перше, чітко сформулювати проблему, тому що на сьогодні ми чуємо про будь-що – тільки не сконцентровано про проблему. “Тому що в законі є багато вад. Є технічні вади, є ті моменти, які залишились зі старого закону, які треба змінювати, але є два основні моменти, які погіршили закон. Це заборона самовисуванців і ценз реєстрації для політичних партій. Ми знаємо, що ця влада дуже боїться вуличних акцій, вони можуть вплинути на громадську думку, проте на сьогодні цього не робиться. Норма про заборону самовисуванців прямо порушує один з ключових принципів ОБСЄ, а це базовий документ, який ратифікувала Україна, де говориться, що громадяни мають право брати участь у виборах особисто або через політичну партію. Тут особисто забороняється”, - наголосив він.

На думку експерта, новостворені партії можуть організувати вуличні акції у містах і показати, що їх підтримують 10%, 15% виборців, і можливо це також продемонстрували їхню силу, електоральну базу.

“Що стосується об’єднання опозиції – це маловірогідно, тому що навіть якщо частина опозиційних партій буде бойкотувати місцеві вибори, я думаю, що “Батьківщина” і ще деякі партії конструктивної опозиції підуть на ці вибори”, наголосив він.