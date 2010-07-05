Якої орієнтації керівники підприємств на Львівщині?

У Львівській області керівництво облдержадміністрації зобов‘язало очільників райдержадміністрацій скласти «соціальні паспорти» територій із зазначенням політичної орієнтації керівників установ та підприємств.

Про це з посиланням на власні джерела сьогодні повідомила львіська газета «Високий замок».

Як інформує видання, до 2 липня усі райдержадміністрації Львівщини мали зібрати з підприємств та установ факсограми з відомостями, які б дозволили скласти звіт про соціально-економічне і політичне життя району. Крім традиційних запитань про обсяги виробництва, кількість працівників, заборгованість із зарплати тощо треба було заповнити графи, зміст яких до господарства жодного стосунку не має.

«Я був шокований кінцевими пунктами цього опитування. Від нас вимагали повідомити партійність керівника, його політичну орієнтацію, «ступінь впливовості на електорат». А ще – вказати, за кого наш шеф голосував на президентських виборах 2010 року. А загадковий пункт про «можливість співпраці», де треба було проставити знаки «+», «-», нагадав кадебістську практику вербування агентів», - цитує видання заступника директора однієї з фірм у Миколаївському районі Львівщини.

Як інформує «Високий замок», схожа «паспортизація» пройшла і в органах місцевого самоврядування. Районне начальство цікавилося, який авторитет у населення має той чи інший депутат, до якої політичної сили належить мер, який відсоток голосів він набрав на минулих виборах.

«Збір інформації районні клерки туманно пояснювали тим, що такі дані, мовляв, потрібні чи то для Державного реєстру виборців, чи то для Комітету виборців… Але ні в кого не виникло жодного сумніву, для кого (і для чого) збирають цю інформацію», - наголошується у публікації.

Відповіді на надіслані анкети прислала тільки половина респондентів. У тому місці, де влада цікавилася політичним вибором, вони, зберігаючи гідність, робили прочерки або писали «не відомо». Чиновники тепер переживають, що через «неповноцінні» анкети від вищого начальства їм дістанеться.

«А ми цих таблиць не розсилали нікому, самі заповнювали. Приблизно знаємо, у кого які політичні погляди, хто за кого міг голосувати, – з розповідей, здогадок. У попередні роки політичних питань у подібних анкетах не було. Особливо мене вразило запитання про священників. Хотіли знати їхню освіту, номери домашніх і мобільних телефонів. Думаю, все це пов’язано з підготовкою до місцевих виборів, з вивченням можливостей впливу на громади», - цитує видання відповідальну працівницю однієї з РДА області.

У коментарі УНІАН щодо оприлюдненої «Високим замком» інформації голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ зазначив, що «Львівська ОДА жодних вказівок про проведення політичного опитування у райони не спускала».

«Підозрюю, що на місцях перестаралися у прагненні догодити новій владі. І у стандартне опитування про соціально-економічну ситуацію вплели політику. Можливо, випадково, а може, і для провокації. Я вже дав доручення розібратися, звідки з’явилися ці сторінки, копії яких гуляють в Інтернеті», - наголосив В.ГОРБАЛЬ.