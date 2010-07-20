"Репортери без кордонів" отримають матеріали про порушення свободи слова

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передасть міжнародній організації «Репортери без кордонів» відеоматеріали і звернення щодо випадків порушення свободи слова та перешкоджання журналістській діяльності, які надходять до комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, це заявила секретар Комісії Олена КОНДРАТЮК (фракція БЮТ) під час зустрічі членів ТСК із делегацією міжнародної організації «Репортерів без кордонів».

За її словами, ці матеріали буде передано з тим, щоб міжнародна організація дала свою незалежну оцінку згаданим фактам.

«Незалежний висновок необхідний, щоб влада не звинувачувала опозицію в інсинуаціях щодо свободи слова і права журналістів на професійну діяльність», - сказала вона.

Також у зустрічі, що відбулася сьогодні у Верховній Раді, взяли участь депутати, члени Комісії Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) і Володимир ЗУБАНОВ (Партія регіонів), генеральний секретар міжнародної організації «Репортери без кордонів» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, керівник Європейського відділу організації Ельза ВІДАЛЬ, представник «Репортерів» в Україні Оксана РОМАНЮК, а також перший заступник голови парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО.

Під час зустрічі М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що комісію створено для розслідування фактів побиття журналістів, перешкоджання акредитації журналістів, втручання в діяльність ЗМІ. "Мушу сказати, що ситуація не така вже й проста", - зазначив депутат, додавши, що майже щотижня до слідчої комісії надходять повідомлення про випадки тиску або перешкоджання діяльності журналістів.

Він також поінформував учасників зустрічі, що за результатами перших звернень від представників ЗМІ члени ТСК вже направили запити до Генпрокуратури, зокрема, це стосується стеження за журналістами ТВі і побиття журналістів – «Нового каналу» Сергія КУТРАКОВА і телеканалу «СТБ» Сергія АНДРУШКА.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, при формуванні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення було проігноровано всі пропозиції громадських організацій та опозиції. Він повідомив, що за результатами засідання Комісії до Президента був надісланий лист, в якому члени ТСК від опозиції просять призначити до Нацради представника від громадських організацій.

А.ШЕВЧЕНКО, говорячи про факти тиску на журналістів і перешкоджання їх професійній діяльності, наголосив: "Проблема не в тому, що такі факти трапляються, а в тому, що вони повністю ігноруються владою".

За словами депутата, сам факт присутності в Україні керівництва організації "Репортери без кордонів" є надзвичайно важливим. А.ШЕВЧЕНКО підкреслив, що з приходом нової влади з`явилися й нові правила роботи для ЗМІ, і вони не на користь мас-медіа. "Поки що рано говорити про повернення цензури і темників, ...але тенденція є дуже тривожною", - констатував він.

За словами депутатів, безцінною допомогою з боку "Репортерів без кордонів" для України було б те, щоб ця організація нагадала українській владі про те, що її прямим обов’язком є негайне реагування на такі випадки.

В свою чергу, член ТСК народний депутат Володимир ЗУБАНОВ, представник правлячої Партії регіонів, зазначив, що слідча комісія – “це форма роботи опозиції”. “Але Партія регіонів голосувала за створення слідчої комісії і направила своїх представників до її складу, тому що ми вважаємо, що, як кажуть, кашу маслом не зіпсуєш”, – зазначив він.

За словами В.ЗУБАНОВА, Партія регіонів розуміє, що без політичної конкуренції Україна не зможе побудувати демократичне суспільство, а політичну конкуренцію може забезпечити свобода слова. Він нагадав, що засадами внутрішньої і зовнішньої політики передбачено, що мета України - вступ до Європейського Союзу, а протягом року Україна має стати асоційованим членом ЄС. При цьому депутат підкреслив, що питання свободи слова у цьому контексті є важливими.

О.КОНДРАТЮК і А.ШЕВЧЕНКО наголосили на необхідності ухвалення двох законопроектів: про додаткові гарантії діяльності журналістів і про доступ до публічної інформації, які мають бути внесені до порядку денного наступної сесії ВР у вересні. Також О.КОНДРАТЮК зазначила, що слідчій комісії необхідні будуть рекомендації такої авторитетної міжнародної організації як "Репортери без кордонів" щодо цих законопроектів.

За її словами, ТСК до 1 жовтня має подати перший звіт про свою роботу, щоб до початку виборчої кампанії запобігти додатковому тиску на регіональні ЗМІ.

У свою чергу генеральний секретар організації Ж.ЖУЛЬЯР повідомив, що візит "Репортерів без кордонів" завершиться 21 липня, і за його підсумками організація планує скласти звіт щодо ситуації зі свободою слова в Україні. Також він зазначив, що організація проаналізує отриманий від журналістів матеріал, що дасть їй змогу краще підготуватися до зустрічі з президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ.