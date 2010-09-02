Команду Черновецького здає СБУ чиновниця київської мерії?

У київській мерії продовжуються затримання, і відкриваються нові справи. СБУ порушила чотири кримінальних справи проти 8 посадовців мерії. Четверо чиновників — на підписці про невиїзд. Двоє - затримані. Про це «Сєгодня» сказала прес-секретар управління СБУ в Києві Оксана Лелюк. «Поки триває слідство, ми не можемо назвати імена чиновників. Все, що ми можемо сказати офіційно, йдеться і про порушення в земельній сфері», — сказала Оксана Лелюк.

Видання, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, стверджує, що на підписці про невиїзд знаходяться чиновники дуже високого рівня — нібито Олесь Довгий, а також экс-заступники мера Деніс Басс і Олександр Луцький і начальник главку комвласності Анатолій Чуб. Але всі вони спростовують інформацію про порушення кримінальних справ і підписку про невиїзд.

За даними джерел «Сєгодня» в Київземі, виїмка документів в Київраді стосувалася району Жулян, де мають намір будувати дорогу, і потрібно утрясти питання з власниками. Факти зламу кадастру пов`язані саме з цим районом, запевняють в Київземі. А проблеми з документами пов`язані з перепідпорядкуваннями землі з району до Києва. Власників землі у результаті опинилося більше, ніж ділянок.

«В даний момент СБУ допитує всіх, хто працював в Київземі. А начальник управління Київради з питань землекористування і містобудування Світлана Макєєва зараз ходить до СБУ, як на роботу і, говорять, здає великих начальників», — розповіло джерело. Крім того, за інформацією джерел видання, порушена кримінальна справа відносно помічника Довгого Зінаїди Баєцької, яка готувала документи Довгому. Також в СБУ чекають голову земельної комісії Київради Олексія Євлаха.