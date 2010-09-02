У Вінського хочуть, щоб Київ позбувся «азіатської» системи управління

Партія «Народна влада» ініціює створення Комітету захисту місцевого самоврядування м.Києва, який домагатиметься приведення системи влади в столиці у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Про це повідомляється у заяві Київської міської організації партії «Народна влада», оприлюдненій у четвер, 2 вересня.

Партія «Народна влада» констатує, що чинна система управління у Києві є недосконалою та не відповідає інтересам київської міської громади. «Як наслідок, у м.Києві маємо корупцію, хабарництво, свавілля у прийнятті рішень, втрату керованості містом, непрозорі тарифи тощо. Фактом є те, що м.Київ має «азіатську» систему управління, яка повністю ігнорує киян та міську громаду. Ситуацію в м.Києві слід негайно змінити», - йдеться в заяві.

В «Народній владі» вважають, що система влади, її функції і можливості мають повністю відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Україною ще у 1997 році. «Саме імплементація цієї хартії дасть киянам шанс сформувати європейську систему місцевого самоврядування у м.Києві», - підкреслюється в документі.

«Ми маємо реалізувати у м.Києві два базових принципи: «одна громада – один представницький орган» і «київську міську владу – під контроль місцевої громади». Тому вся влада у м.Києві має перейти до обраного громадою міського голови та міського виконавчого комітету, призначеного міською радою за поданням міського голови. Міський голова очолює виконком, головує на засіданнях ради», - сказано у заяві.

При цьому «Народна влада» підкреслює, що «з метою забезпечення більшої легітимності, безумовно, має бути забезпечено голосування за голову міста у два тури».

У партії Вінського підкреслюють необхідність ухвалення закону про місцевий референдум, «який дає чіткий та прозорий механізм контролю громади за владою через процедуру відставки голови міста, міської ради, міського виконавчого комітету через референдум».

В той же час, переконані в «Народній владі», «будь-які державні адміністрації на рівні міста та районів мають бути ліквідовані як такі, що по суті ліквідують місцеве самоврядування».

До Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» мають бути внесені відповідні зміни, після чого доцільно провести вибори голови міста та Київської міської ради.

Партія «Народна влада» закликає всі політичні партії та громадськість столиці висловитися з даного питання, а також закликає небайдужих об’єднатися в Комітет захисту місцевого самоврядування м.Києва.

Як повідомлялося, нещодавно партія «Народна влада» звернулася із закликом до парламенту провести комплексну реформу місцевого самоврядування.