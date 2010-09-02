Могильов зізнався, що йому потрібний і Кадилак, і костюми від Бріоні

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов вважає, що дорогий "Кадилак", подарований МВС, допоможе ловити злочинців.

Про це він сказав в інтерв`ю "Фокусу".

"МВС фінансується на 42% від потреби. Тому допомоги міліція приймає дуже багато. У нас практично немає грошей на бензин, на радіостанції, на інше обладнання. У той же час ми часто рятуємо життя людей", - сказав міністр.

"До нас надходить інформація про підготовку вбивства на замовлення, ми імітуємо це вбивство, документуємо контакти вбивці із замовником. І ось після цього людина говорить про те, що вона нам хоче подарувати Кадилак, наприклад. Що ми їй повинні сказати? Подаруй краще 15 "Жигулів"?", - обурився він.

На питання, навіщо міністерству "Кадилак", Могильов заявив:

"Можна відмовитися від Кадилака і сказати, щоб нам дарували Ланоси. Або ось, наприклад, наші співробітники документують крутий нічний клуб. Їм треба туди під`їхати, завоювати довіру. Їм туди на Ланосі під`їжджати? Або, може, на Ланосі можна наздогнати Ауді 8 з двигуном під 6 літрів? А у нас були випадки, коли об`єкти просто тиснули на педаль газу і спокійно відривалися від нашого стеження".

"Так що для окремих функцій нам потрібні різні машини, в тому числі і Кадилаки, і Мерседеси. І костюми від Бріоні теж необхідні", - додав він.

На питання, чи буде він особисто їздити на цьому Кадилаку, Могильов відповів:

"Якщо, наприклад, мені треба буде зустріти в аеропорту колегу з іншої країни, то поїду. Але переміщатися регулярно по Києву на ньому просто незручно. Він здоровий, як сарай. Навіть Лексус (Могильов їздить на седані цієї марки) для міста великий. Так що, якщо хочете, щоб міліція не приймала подарунки - дайте нам повний бюджет".

Українська правда