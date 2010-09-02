Яценюк вимагає заборонити новий конкурс на частоти 5 каналу і ТВі

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає заборонити відчуження спірних частот «5 каналу» і ТВі, доки не буде остаточного судового рішення з цього питання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії “Фронт змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже заявила, що готова провести новий конкурс у стислі терміни, але така позиція може довести ситуацію до повного абсурду”.

“Якщо буде проведено новий конкурс, який виграє телекомпанія «Х», а після цього Вищий адміністративний суд, наприклад, скасує рішення нижчої інстанції і визнає, що «5 канал» і ТВі отримали частоти законно, - то постраждалих від неоднозначної ліцензійної боротьби стане ще більше”, - додав він.

Лідер “Фронту змін” вважає, що “це неприйнятна позиція регуляторного органу, оскільки слід дочекатися остаточного рішення вищої судової інстанції, бо інакше підозри в тому, що ця справа є не суперечкою господарюючих суб’єктів, а саме засобом розправи з незалежними каналами, посиляться».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що найближчим часом як народний депутат запропонує Верховній Раді заборонити відчуження спірних частот «5 каналу» і ТВі, доки не буде остаточного судового рішення з цього питання.

“Таке рішення гарантує «5 каналу» і ТВі те, що за період касаційного провадження спірні частоти не перейдуть до інших суб’єктів і в разі позитивного судового рішення залишаться у цих двох каналів. У разі негативного для них рішення суду, у «5 каналу» і ТВі буде змога взяти участь у повторному конкурсі на виділення цих частот”, - зазначає він.