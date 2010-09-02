Луценко вважає затримання його автомобіля помстою керівництва МВС

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер політичної партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що затримання автомобіля, в якому він їздить, пов’язане із помстою чинного керівництва МВС.

Про це він сказав у коментарі УНІАН щодо затримання згаданого транспортного засобу працівниками столичного ДАІ неподалік будинку, де проживає політик.

“Я це розглядаю виключно як підтвердження тотального спостереження за мною і моєю командою, і як бажання тиску через викриття МОСКАЛЕМ (народним депутатом від НУ-НС Геннадієм МОСКАЛЕМ – УНІАН) дій чинного керівництва МВС із “Каділаком”, вертольотом, будинком, який будують підлеглі МОГИЛЬОВА (чинного голови МВС – УНІАН)”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що дізнався про затримання автомобіля, який, за словами екс-міністра, взятий кілька років тому в оренду, від водія, який повідомив йому, що авто було зупинено чотирма автомобілями ДАІ поблизу “Суворівського училища”, неподалік його будинку.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після отримання цієї інформації він прибув на місце пригоди і поцікавився у працівників ДАІ, що трапилося. Ті відповіли, що у водія у березні цього року збіг термін довіреності на право керування автомобілем, яка була видана у 2009 році строком на три роки.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО спростував офіційну інформацію, розповсюджену МВС, про те, що нібито під час згаданого інциденту він кидався під автомобілі ДАІ, перешкоджаючи таким чином працівникам міліції.

“Те, що написало МВС, що я начебто кидався під колеса, – повна маячня. Ми з ДАІшниками постояли, посмілися, “потравили” анекдоти”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також зауважив, що працівники ДАІ виписали штраф, який буде оплачено, якщо справді підтвердиться, що документи водія на авто були не в порядку.

“Штраф і штрафну квитанцію – все це виписали”, – повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві працівники Державтоінспекції затримали автомобіль колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.