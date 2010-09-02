Компартія: Тігіпко, як політик, ніби з подвійним дном

7 вересня на засіданні парламентської фракції Комуністичної партії України буде вирішено, в якій формі комуністи висунуть вимогу про відставку віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

«7 вересня ми на засіданні фракції вирішимо це питання (про відставку С.ТІГІПКА - УНІАН): чи то через проект постанови, чи то просто, щоб він написав заяву за власним бажанням», - сказав нардеп.

Він вважає, що С.ТІГІПКО повинен покинути нинішній уряд, оскільки проект нового Податкового кодексу, написаний під керівництвом віце-прем`єра, неприйнятний для країни.

«ТІГІПКО як політик, виходить, - ніби з подвійним дном. Він начебто ратує за малий і середній бізнес і намагається зробити це основою своєї політики, а з іншого боку – випускає такі опуси у вигляді Податкового кодексу», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

«Ця невідповідність форми і змісту змусила нас запропонувати ТІГІПКУ піти з уряду», - підсумував комуніст.