У серпні українці перестали довіряти всім політикам (опитування)

У серпні рівень довіри до всіх політиків і практично всіх інститутів влади знову став негативним.

Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус», проведеного компанією TNS в Україні в серпні 2010 року.

У повідомленні, переданому УНІАН, наголошується, що дослідження «Омнібус», які проводяться компанією TNS в Україні на постійній основі, дають можливість визначити індекс довіри населення до різних політиків і інститутів влади. Позитивний індекс (+2,0) означає 100% довіра населення, а негативний індекс (-2,0) 100% недовіру населення.

Зокрема, після «пікової» довіри в травні 2010 року, в серпні українці перестали довіряти всім політикам, а серед інститутів влади довіряють лише церкві (індекс +0,69) і засобам масової інформації України (індекс +0,1). Так, за період з червня по серпень 2010 року максимально знизилася довіра до Президента України (з +0,33 до –0,16), уряду (з –0,18 до –0,46) і Верховної Ради (з –0,47 до –0,69). Місцеві органи влади також мають негативний індекс довіри: місцеві ради (-0,53), місцеві держадміністрації (-0,55). Найнижчий індекс довіри в серпні 2010 року спостерігається до судів (–0,93), прокуратури (–0,84), міліції (–0,8) і СБУ (-0,29). Не довіряють українці також Збройним силам України (-0,06) і профспілкам (-0,68).

Експерти, що проводили дослідження, вважають, що падіння рівня довіри, очевидно, пов`язане з тим, що очікування на поліпшення економічної ситуації і добробуту українців, які з`явилися після виборів, вкотре раз не виправдалися.

Серед політиків за період з червня по серпень 2010 року максимально знизилася довіра до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА (з +0,09 до –0,39), віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА (з +0,43 до –0,05), Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА (з +0,34 до –0,11). Найнижчий індекс довіри в серпні 2010 року спостерігається в екс-президента Віктора ЮЩЕНКА (–1,56), секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (–1,1) і лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО (–1,06), спікера парламента Володимира ЛИТВИНА (-0,74) і міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА - (-0,90).

У цьому дослідженні були опитані 1200 респондентів віком 16-75 років, польовий етап – з 5 по 12 серпня

*** «Омнібус» (Omnibus) – це різновид кількісного дослідження, яке щомісяця проводиться одночасно для кількох клієнтів за темами, що цікавлять їх, а також включає постійний блок демографічних запитань. Генеральну сукупність становить населення України віком від 16 до 75 років, вибіркову сукупність – 1200 респондентів щомісяця. Опитування проводиться методом інтерв`ю «тет-а-тет» вдома у респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.