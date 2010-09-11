Партії регіонів потрібне питання про мову, щоб не торкатися пенсій і тарифів

Партія регіонів у зв`язку зі складною соціально-економічною ситуацією має намір використовувати під час виборчої кампанії до місцевих рад ухвалення закону про вільне використання російської мови як основний аргумент для залучення на свій бік російськомовних виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили політологи сьогодні на прес-конференції в Києві у зв`язку із внесенням керівниками фракцій Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина законопроекту про мови.

"Законопроект, безумовно, ініційований у контексті місцевих виборів. Це прогнозовано, тому що інших козирів немає. Невдоволення соціальною та економічною політикою зростає, рейтинг серед прихильників падає. Ці голоси можуть підібрати ТІГІПКО й інші нові політичні сили південного сходу України. "Регіони" не можуть йти на місцеві вибори з ідеєю збільшення пенсійного віку, а потрібно компенсувати це гуманітарними ідеологічними питаннями. Ось тому і виникає необхідність ухвалити цей закон на старті виборчої кампанії до місцевих органів влади", - сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

У свою чергу, президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ висловив упевненість, що парламентська коаліція без особливих складнощів ухвалить законопроект про вільне використання російської мови. "Сумнівів немає: цей закон ухвалять. Адже з боку Партії регіонів це абсолютно послідовна позиція, вона виконує свої передвиборчі обіцянки, які вони давали під час багатьох виборів. І завдяки цьому вони переводитимуть дискусії з соціально-економічної сфери у сферу ідеологічну і гуманітарну, щоб не торкатися тарифів і ціни на газ", - зазначив політолог.

Тим часом директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ прогнозує, що ухвалення закону може відбуватися в складних умовах. "Я думаю, що 100-процентних шансів немає. Там є проблеми, і можуть бути внесені такі зміни, які зроблять цей закон зовсім не тим, який потрібний російськомовному суспільству", - вважає він.

"Це серйозне випробування для нинішньої влади. Даний законопроект використовуватимуть і як піар самої коаліції влади, так і як контр-піар проти неї. Якщо влада, коаліція доведе справу до кінця, якщо цей закон буде ухвалений, підписаний і реалізовуватиметься, то, звичайно, це зіграє на плюс нинішній владі на південно-східній Україні. Якщо ж даний законопроект не буде доведений до голосування або буде провалений, то це може обернутися серйозними електоральними втратами для Партії регіонів. Тому тепер уже справа принципу для “регіоналів” - довести даний законопроект до логічного завершення, до його введення в дію", - зазначив керівник Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ.