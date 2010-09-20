Корумпованих чиновників пропонують відправляти в Бородянку

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» (ФПК) вимагає від чиновників Київської міської державної адміністрації розробити спеціальну програму з утримання безпритульних тварин, а також припинити їх винищення у столиці з надуманих підстав.

Про це УНІАН повідомив головний координатор ФПК, один із ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Чемпіонат Європи з футболу 2012 року – це надуманий привід для винищення вуличних тварин. Коли б президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ насправді висунув Польщі та Україні таку умову проведення чемпіонату – виник би скандал на всю Європу. Я взагалі не розумію, чому під соусом проведення Євро-2012 вирубуються зелені зони під забудову готелями та торгово-розважальними закладами, знищуються ліси для прокладання доріг і спалюються тварини у крематоріях. Цей підхід не лише негуманний, він суперечить будь-яким нормальним уявленням про функціонування міста, про гармонійне життя людини серед природи», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер ФПК нагадав, що знищення бездомних собак відбувається за рахунок коштів киян, які сплачують податки до міського бюджету. На його думку, фінансові ресурси, що виділяються на відлов і знищення безпритульних тварин, потрібно спрямовувати на реалізацію програми із регулювання чисельності безпритульних тварин і побудову хоча б одного притулку для тварин.

«Заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на нараді 8 вересня заявив, що на відлов собак столична влада кожному району виділила по 300 тис. грн. Відлов і десятиденне утримання у Бородянському притулку одного песика коштує 450 грн. Потім нещасних собак там просто знищують… Гадаю, було б гуманно ці гроші спрямувати на стерилізацію тварин, тим більше, що досвід показує – убивство не розв’язує проблем регулювання їх чисельності», – пояснив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також вимагає припинити незаконну діяльність приватних підприємств, які за 100–150 грн. займаються відловом і знищенням бездомних тварин.

«Я розумію, що є люди, які постраждали від безпритульних собак, і цю проблему необхідно негайно вирішувати. Але, в той же час, я вважаю, що більше шкоди, ніж столичні депутати і чиновники, місту ще не завдав ніхто. Є така абсолютно здорова пропозиція до Олександра ПОПОВА (перший заступник голови Київської міської державної адміністрації – УНІАН): виловлювати у місті не собак і кішок, а корумпованих депутатів і поміщати їх у спеціальний притулок, на зразок того, що в Бородянці. Гадаю, що кияни це вітали б», – іронізує лідер ФПК.

«Я думаю, що кияни мають зрозуміти: єдиний спосіб навести у місті порядок і припинити свавілля, пов’язане із забудовами та винищенням тварин, – це добитися у столиці виборів і вигнати з мерії ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і депутатів-мародерів», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році в Києві проголосили про початок реалізації Київської міської програмипрограми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, розрахованої на чотири роки . На її реалізацію було передбачено 76 млн. грн.

За підрахунками київських захисників тварин, у місті налічується від 10 до 15 тис. бездомних собак.

На прохання Міжнародної громадської організації «Товариство захисту тварин "SOS"», оперативний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН 1 червня 2010 року звернувся до віце-прем’єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА з листом, у якому просив посадовця посприяти гуманному вирішенню проблеми з бездомними тваринами.

У зверненні до віце-прем’єра М.КАЛЛЕН, зокрема, зазначив, що «УЄФА не підтримує жорстоких методів знищення бездомних тварин і ніколи не заохочувала представників української влади до застосування таких методів».

21 лютого 2006 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» , згідно з яким вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Згідно зі ст. 17 цього закону, умертвіння тварин має проводитися методами, що виключають їх передсмертні страждання. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву тощо