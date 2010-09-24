Якщо КС відмінить політреформу, Україні доведеться переобирати Президента?

Рішення Конституційного Суду про скасування політичної реформи 2004 року може привести країну до конституційного хаосу і дати право громадянам вимагати проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного інтернет-виданням «Політична думка».

Так, політичний експерт Ігор ЖДАНОВ зазначив, що визнання КС неконституційною процедуру ухвалення закону про внесення змін до Конституції в України підтвердить, що влада абсолютно ігнорує конституційні і демократичні приписи.

«Нинішній розгляд Конституційним Судом подання депутатів про конституційність закону №2222 «Про внесення змін в Конституцію» породжує дуже багато правових та політичних проблем. Перша проблема: чи взагалі має право розглядати таке подання Конституційний Суд. Адже сьогодні жодного закону №2222 не існує. Є Конституція України зі змінами і доповненнями, внесеними у грудні 2004 року. Тому тут стоїть питання про правомірність Конституційного Суду розглядати відповідне подання народних депутатів», - зауважив він.

За словами І.ЖДАНОВА, «ми розуміємо, що рішенням про можливість індивідуального входження в коаліцію Конституційний Суд сам себе знищив як орган конституційної юрисдикції в країні і перетворився на політичного гравця». «Його рішення, на жаль, є сьогодні політично заангажованими і ставляться під сумнів багатьма політиками, експертами як в галузі політології, так і конституційного права. Тому, цілком можливий варіант, коли зміни до Конституції, вірніше процедура їх ухвалення, буде неконституційною», - припустив експерт.

Він вважає, що це призведе до конституційного хаосу в державі, адже, за словами І.ЖДАНОВА, і нинішній парламент, і нинішній Президент обиралися за Конституцією, яка була змінена у 2004 році. В такому випадку, на його переконання, найбільш правильним шляхом вирішення конституційної кризи в Україні був би перезапуск всієї державної машини. Тобто, проведення одночасно парламентських та президентських виборів, уточнив експерт.

На його думку, в іншому випадку ставиться під сумнів легітимність дій парламенту, легітимність дій Президента, які діяли і діють зараз на підставі нині діючої Конституції. «Вони виконували повноваження і призначали посадовців саме за новими конституційними приписами», - сказав І.ЖДАНОВ.

Водночас, за його словами, іншим варіантом було б внесення змін до Конституції в порядку, визначеному самим Основним Законом. Експерт припустив, що Конституційний Суд ухвалить таке рішення, яке автоматично поновлює дію Конституції зразка 1996 року, і Президент та інші органи державної влади будуть діяти відповідно до неї.

«Це абсолютно неправовий шлях, який ще раз підтвердить, що нині діюча влада абсолютно ігнорує конституційні приписи, демократію, з неповагою ставиться до прав і свобод людини», - наголосив І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, політолог Віктор НЕБОЖЕНКО назвав абсурдом розгляд Конституційним Судом подання про конституційність політичної реформи 2004 року.

«Питання рішень і функціонування Конституційного Суду не остаточне, навіть якщо вони ухвалять бажане для влади рішення. Бо він у кількісному і професійному сенсі себе дискредитував. Так регулярно буває в африканських країнах і навіть в деяких європейських. Це все одно, що Генпрокуратура призначила винним у смерті Гонгадзе Кравченка, так само й нинішні події у КС – це абсурд, який свідчить про цілковиту монополію Партії регіонів всього в країні», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Водночас, на його думку, «мине час, і все це буде переглянуто». На переконання експерта, у разі зміни правового поля стосовно повноважень глави держави, народ має право вимагати дострокових виборів і Президента, і Верховної Ради, і так само має право вимагати переобрати увесь склад Конституційного Суду, «який дискредитує цю інституцію і нездатний просто виконувати свою головну конституційну функцію».

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що на Україну чекають великі політичні зміни, і «в цьому сенсі треба сказати велике спасибі донецьким політикам, які поставили усе догори дригом в країні і дали зрозуміти українцям, що вони «серйозно» ставляться до політики».

Політичний експерт Ігор ЛОСЄВ також вважає, що у разі визнання неконституційним закон № 2222 про внесення змін до Конституції, українці мають право вимагати від влади проведення дострокових виборів глави держави.

«Без сумніву, народ має право вимагати дострокових виборів Президента, бо він є основним джерелом влади. А це означає, що саме він має вирішувати долю Президента, прем’єра, парламентаріїв, а не навпаки. Інша річ, що нинішня влада не дослуховується до думок народу і настроїв суспільства», - сказав експерт.

Він також вважає, що КС себе давно дискредитував.

За словами І.ЛОСЄВА, поразка, якої зазнала Україна у 2010 році, сталася не сама собою, «це не перемога однієї політичної сарани, це поразка демократичних сил, які виявилися недосконалими. І цю недосконалість треба терміново усувати». «Так, є зараз замкнене коло, але його можна розрубати, як розрубав Македонський Гордіїв вузол. Те, що не можна розв’язати, треба розрубати. Це мають зробити і громадяни, і політики, усі разом. Кожен з нас має зробити те, що може. Хто може зробити багато, хай робить багато, хто може мало, хай робить, що може», - вважає експерт.

У свою чергу, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО зазначив, що Конституційний Суд, у разі ухвалення рішення про скасування політреформи, вчинить протиправно.

«Народ може вимагати переобрання влади, але сама нинішня влада на це ніколи не піде. Якщо КС ухвалить рішення, яке поверне редакцію Конституції 1996 року, то це буде неправовий крок. Це буде фактично неконституційний шлях. Внаслідок цього можна буде оскаржувати будь-який закон, який ухвалювався 10 чи 5 років тому», - сказав він.