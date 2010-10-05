Київ відновив управління 80% акцій «Київміськбуду»

11:30, 05 жовтня 2010
Політика
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Попов - про деталі

Київ відновив управління 80% акцій Холдингової компанії «Київміськбуд».

Олександр Попов
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Київської міської адміністрації Олександр ПОПОВ після завершення позачергових зборів акціонерів «Київміськбуду».

Він зазначив, що операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян.

«Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції в міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів, такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що сьогодні відбулися збори акціонерів «Київміськбуду», на якому були обрані новий склад Наглядової ради, голова правління, Ревізійна комісія, а також новий реєстратор.

«Таким чином, ми відновили управління на цьому підприємстві», - підкреслив О.ПОПОВ.

Новим реєстратором стало ТОВ «Фінрєєстр» (м. Київ). На зборах була також переобрана Ревізійна комісія у складі трьох чоловік, її очолила Олена ДМИТРІЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії з внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи в суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві відбулися позачергові збори акціонерів «Київміськбуду», на яких прийнято рішення про зміну складу Наглядової ради і правління холдингу.

Як повідомив член реєстраційної комісії Антон ПУКОС, у залі зареєстровані власники 80% акцій і позачергові збори вважаються правомочними.

За словами головуючого на зборах Єгора РУСІНА, прийнято рішення про відкликання складу Наглядової компанії. До нового складу НР увійшли Єгор РУСІН, Антон ПУКОС і Володимир ПОЛЯЧЕНКО. При цьому акціонери відкликали правління холдингу в повному складі та обрали головою правління Михайла ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник головного управління житлового забезпечення).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

 

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