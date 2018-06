Київ відновив управління 80% акцій «Київміськбуду»

Київ відновив управління 80% акцій Холдингової компанії «Київміськбуд».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Київської міської адміністрації Олександр ПОПОВ після завершення позачергових зборів акціонерів «Київміськбуду».

Він зазначив, що операція з продажу 80% акцій "Київміськбуду" не була завершена і акції залишаються у власності киян.

«Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року відбулася спроба відібрати акції в міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів, такі незаконні дії були своєчасно зупинені", - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що сьогодні відбулися збори акціонерів «Київміськбуду», на якому були обрані новий склад Наглядової ради, голова правління, Ревізійна комісія, а також новий реєстратор.

«Таким чином, ми відновили управління на цьому підприємстві», - підкреслив О.ПОПОВ.

Новим реєстратором стало ТОВ «Фінрєєстр» (м. Київ). На зборах була також переобрана Ревізійна комісія у складі трьох чоловік, її очолила Олена ДМИТРІЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії з внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи в суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві відбулися позачергові збори акціонерів «Київміськбуду», на яких прийнято рішення про зміну складу Наглядової ради і правління холдингу.

Як повідомив член реєстраційної комісії Антон ПУКОС, у залі зареєстровані власники 80% акцій і позачергові збори вважаються правомочними.

За словами головуючого на зборах Єгора РУСІНА, прийнято рішення про відкликання складу Наглядової компанії. До нового складу НР увійшли Єгор РУСІН, Антон ПУКОС і Володимир ПОЛЯЧЕНКО. При цьому акціонери відкликали правління холдингу в повному складі та обрали головою правління Михайла ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник головного управління житлового забезпечення).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.