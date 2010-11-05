Європарламент знову відкладе ухвалення резолюції про ситуацію в Україні?

Європарламент планує знову відкласти ухвалення резолюції про ситуацію в Україні. Про це, посилаючись на свої джерела, пише "Коммерсантъ-Україна". В офіційних коментарях ініціатори рішення говорять про технічні причини. Джерела Ъ стверджують, що справжні мотиви – не допустити ухвалення критичної резолюції до саміту Україна–ЕС.

Резолюцію Європарламенту (ЄП) про ситуацію в Україні планувалося прийняти ще в жовтні. Обговорення документа викликало жаркі дебати в ЄП. Тоді завдяки зусиллям українських дипломатів і соціал-демократів, що співпрацюють з Партією регіонів, Європарламент відклав затвердження документа до завершення місцевих виборів в Україні.

Ще вчора в офіційному порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що голосування з українського питання відбудеться 11 листопада. До цього планувалося підготувати оновлену редакцію резолюції. Втім, у заявлені терміни документ не буде прийнятий. "95%, що наступного тижня декларації не буде. 5% я залишаю, тому що політика – річ непередбачувана", - заявила Сиірі Овіїр (Естонія), віце-голова делегації ЄП зі співпраці з Україною.

Глава делегації ЄП Павло Коваль, який очолював місію Європарламенту на виборах, підтвердив цю інформацію і пояснив, що ситуація змінилася з технічних причин. Пан Коваль тільки сьогодні залишає Україну, а звіт місії президент Європарламенту одержить тільки у понеділок. "Для внесення пропозицій по резолюції залишається дуже мало часу. Тому політичні групи ЄП вирішили відкласти ухвалення документа до наступної сесії, яка відбудеться в Страсбурзі 22-24 листопада", - заявив євродепутат.

Тим часом пані Овіїр в бесіді з повідомила, що існують не тільки процедурні, але й політичні причини такого рішення: "22 листопада відбудеться саміт Україна–ЄС, після якого може виникнути необхідність прийняти нову резолюцію по Україні. Але не можемо ж ми це робити кожного тижня! Краще пізніше затвердити повніший і продуманіший документ."

Джерела видання стверджують, що головною причиною, з якої відкладається ухвалення резолюції, є бажання перенести її обговорення на період після саміту. Раніше передбачалося, що висновки, прийняті Європарламентом, вплинуть на підсумки саміту, тому що ЄС зобов`язаний приймати до уваги позицію ЄП при формуванні зовнішньої політики. Проте на цей раз євродепутати добровільно відмовилися від такого інструменту впливу.

Ініціаторами цього рішення, за інформацією Ъ, є дві групи депутатів – що співпрацюють із фракцією соціал-демократів, а також представники країн Східної Європи незалежно від фракційної приналежності. Їх мета – не допустити провалу саміту через критику ЄП на адресу української влади.

"Звичайно, можна вже зараз заявити, що вибори були недемократичними, і зажадати політичної реакції ЄС. Це дуже зручний механізм для тих, хто не хоче зближуватися з Україною. Повірте, деякі тільки і чекають можливості `зачепитися` за цей привід, щоб зупинити або уповільнити процес євроінтеграції країни", - розповів один зі співбесідників Ъ. "Допомога Україні для відновлення економіки складає 600 млн. євро. А резолюція може віддалити можливість України скористатися цим фінансовим інструментом", - додав депутат від Латвії, соціал-демократ Олександр Мирський.

Тим часом до цих пір залишається під питанням, наскільки критичною відносно України виявиться прийнята після саміту резолюція. У співбесідників у ЄП діаметрально протилежні прогнози із цього приводу.