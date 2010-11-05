Томенко каже, що у Януковича завершують "утаємничений конкурс"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що найближчим часом Адміністрація Президента України завершить утаємничений конкурс на заміщення посади голови КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він назвав досить дивною ситуацію, коли протягом довгого часу анонсується призначення головою КМДА спочатку Олександра ПОПОВА, а згодом вже й інших кандидатів, натомість досі, незважаючи на ухвалення змін до закону про статус міста Києва, таке призначення не відбулося.

Віце-спікер таку затримку з прогнозованим призначенням О.ПОПОВА він пояснює тим, що на сьогодні головною умовою перемоги в конкурсі на посаду керівника КМДА є «не здатність забезпечити ефективне функціонування господарства міста Києва, а гарантія перемоги цього кандидата від влади загалом і В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, на наступних виборах міського голови».

«Я не буду називати різних відомих прізвищ, що обговорюються як можливі кандидати, які здатні перемогти на виборах Київського міського голови. Але вже сьогодні очевидно, що в питанні призначення голови КМДА визначальною буде не господарсько-управлінська, а політично-виборча мотивація», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Водночас, на його думку, нинішня команда О.ПОПОВА, якій раніше планувалося передати повноваження перетворити Київ на місто прихильників діючої влади, сподівається, що сьогоднішнє відкриття естакади на Московській площі Києва та презентація перспектив розвитку Київського метрополітену і транспортної мережі міста до 2015 року, які готуються в кращих традиціях радянських заходів, зможуть переконати Президента все ж таки призначити на цю посаду О.ПОПОВА.