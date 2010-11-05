Чечетов про міцну дружбу Януковича і «...ну, цього самого Медведєва»

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає, що народ може пробачити зарплату, але не посягання на дружбу Росії та України.

Про це М.ЧЕЧЕТОВ заявив УНІАН, коментуючи пародію, яку показали в Росії на главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Нікому не вдасться посварити президентів двох братських народів: Путі… ну, цього самого – МЕДВЕДЄВА і ЯНУКОВИЧА. Нікому не вдасться вбити клин! Не вдасться! Не вдасться!» – наголосив М.ЧЕЧЕТОВ.

«Дурням не вдасться вбити клин! Ця дружба непорушна! ПУТІН, МЕДВЕДЄВ, ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ – непорушна дружба! Нікому не вдасться! Які б гроші кому не платили. Обламаються! Весь світ визнав ЯНУКОВИЧА президентом, а Баба Яга проти. Я ще раз кажу, що той, хто посягне на святая святих – дружбу Росії та України, того народ змете назавжди. Народ пробачить зарплату, але це – ніколи», – заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів.