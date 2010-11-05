Міліція запхала в машину і невідомо куди забрала двох тимошенківців?

Сьогодні у Черкаській області було затримано голову Смілянської районної організації партії «Батьківщина» Василя ЛАТЕНКА та члена партії Володимира ГРОШЕВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, працівники міліції без жодних пояснень «запхали їх у приватний автомобіль і відвезли у невідомому напрямку. Одразу після цього розпочалося засідання ТВК, на якому було оголошено сфальшований протокол з виборів до Черкаської обласної ради, згідно з яким перемогу віддали члену Партії регіонів. На засіданні не було ні журналістів, ні спостерігачів».

За даними паралельного підрахунку голосів, з відривом у 300 голосів переміг член партії «Батьківщина» ХИЖНЯК В.М, йдеться у повідомленні.

Партія «Батьківщина» вимагає від влади негайно припинити політичні репресії проти опозиції. «Ми звертаємося до міжнародної спільноти, до міжнародних правозахисних організацій із закликом дати оцінку терору, який продовжує влада ЯНУКОВИЧА проти членів нашої партії. Ми вимагаємо негайно звільнити наших однопартійців, відновити справедливий підрахунок голосів і притягнути до відповідальності осіб, за командою яких здійснюється кримінальний шабаш і беззаконня. Ми закликаємо Президента ЯНУКОВИЧ нарешті припинити розмовляти про чесні вибори і демократію в країні, або ж на прикладі Черкаської області підкріпити свої слова конкретними діями щодо відновлення законності і порядку», заявляє «Батьківщина».