Яценюк організовує 4-й Київський безпековий форум

Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА «Відкрий Україну» розпочинає акредитацію на 4-й Київський безпековий форум (КБФ), який відбудеться 11-12 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду.

Форум відбудеться у Києві у готелі «Інтерконтиненталь» (вулиця Велика Житомирська, 2а). Акредитація здійснюється за телефонами: 234-53-80, 235-52-98. Фонд залишає за собою право відмовити в акредитації через обмежену кількість місць на заході. Акредитація завершиться о 15.00 10 листопада. Реєстрація акредитованих журналістів на форумі почнеться о 14.45.

О 15.30 відбудеться прес-конференція учасників форуму.

Київський безпековий форум розпочнеться о 16.00.