Яценюк організовує 4-й Київський безпековий форум
14:12, 05 листопада 2010Політика
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Кількість місць - обмежена
Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА «Відкрий Україну» розпочинає акредитацію на 4-й Київський безпековий форум (КБФ), який відбудеться 11-12 листопада.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду.
Форум відбудеться у Києві у готелі «Інтерконтиненталь» (вулиця Велика Житомирська, 2а). Акредитація здійснюється за телефонами: 234-53-80, 235-52-98. Фонд залишає за собою право відмовити в акредитації через обмежену кількість місць на заході. Акредитація завершиться о 15.00 10 листопада. Реєстрація акредитованих журналістів на форумі почнеться о 14.45.
О 15.30 відбудеться прес-конференція учасників форуму.
Київський безпековий форум розпочнеться о 16.00.
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