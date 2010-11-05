Томенко натякає, що найбільше фальсифікацій відбувається зараз

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що під час остаточного підбиття підсумків виборів може бути більше фальсифікацій, ніж у ході виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів стосовно підведення результатів місцевих виборів на брифінгу. М.ТОМЕНКО зазначив, що сьогодні більше починають непокоїти не фальсифікації у день голосування, а фальсифікації під час підрахунку голосів.

За його словами, уряд запропонував наступний формат роботи: якнайшвидше сформувати і почати роботу обласних та районних рад. Водночас, М.ТОМЕНКО наголосив, що «якнайшвидше» не буває, бо закон передбачає відповідну процедуру. Він пояснив, що, відповідно до закону, відведена певна кількість днів для оприлюднення результатів, створення робочих груп, які формують діючі обласні і районні ради, розглядаються питання сумісників тощо, а вже потім збирається установча сесія. «Сьогодні все намагаються зробити швидше», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що має інформацію про те, що в місті Сміла Черкаської області двох місцевих депутатів від партії «Батьківщина» Василя ЛАТЕНКА і Володимира ГРОШЕВА затримала міліція, а ТВК заблокували з метою перегляду результатів виборів. «І такі приклади по всій Україні. Бо місцевій владі дали завдання у будь-який спосіб знайти і сформувати більшість, а вона, у свою чергу, намагається показати, в даному випадку Черкасам і Києву, що контролює ситуацію», - наголосив він. «Якщо вже депутатів районних рад закривають на момент підведення підсумків, то це може погано закінчитися», - підкреслив М.ТОМЕНКО і повідомив, що БЮТ буде звертатися з цього приводу до Центральної виборчої комісії і прокуратури.

Він також зазначив, що міжнародним спостерігачам варто було б поїздити і подивитися, як відбувається підведення підсумків.

«Усі ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб цивілізовано і демократично завершити підбиття підсумків, і, згідно із законом про місцеве самоврядування, провести установчі сесії відповідних рад», - сказав М.ТОМЕНКО.