Кандидат КПУ: не хочу говорити про фальсифікації, але...

Народний депутат України, кандидат на посаду Харківського міського голови від Комуністичної партії Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА незадоволена роботою Харківської міської виборчої комісії на виборах Харківського міського голови.

Про це вона сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи заяви деяких політичних сил про масові факти фальсифікацій на виборах мера Харкова.

«Змушена сказати, що робота Харківської міської територіальної виборчої комісії не витримує ніякої критики», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона наголосила на непрозорості роботи комісії та багатьох формальних недоліках, які міськвиборчком допустив.

«Я отримала протокол про підсумки о 13.00, а заступник голови Харківської міської виборчої комісії в той час у мікрофон продовжує оголошувати уточнені протоколи дільничних виборчих комісій. Я запитала, якщо ви мені дали підсумки, то що зараз оголошується», - обурилася А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона також зауважила, що кількість бюлетенів, які залишилися невиданими дільничним виборчим комісіям, не внесена до відповідного акта й, відповідно, не будуть внесені до підсумкового протоколу.

«Мені відомо, що значна кількість бюлетенів, які знаходилися в розпорядженні Харківської міської виборчої комісії, після видачі дільничним комісіям залишалася в територіальній комісії 30 жовтня. Погашені вони були 31 жовтня, не заактована кількість цих бюлетенів, які все-таки лишилися невиданими. У мене виникає питання, як ця кількість буде врахована в підсумковому протоколі. Яка сума бюлетенів не потрапить до протоколу, якщо не заактовані залишки», - зауважила депутат.

«Я не хочу говорити про фальсифікації, але ці речі дозволяють задавати такі питання», - підсумувала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, за результатами підрахунку 100% протоколів Харківська міська виборча комісія повідомила, що мером Харкова став кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третьому місці - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у якої - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис. 67 бюлетенів визнані недійсними.