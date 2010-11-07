Герман закликає вірити результатам виборів, бо ПР перемогла не скрізь

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман запевняє, що результатам місцевих виборів можна довіряти.

Про це вона заявила в статті для "Дзеркала тижня".

"Так, вибори до місцевих органів влади виявили певні проблеми. Потрібно удосконалити виборче законодавство, привчити владу на місцях забувати на час виборів про свою партійну приналежність або політичні симпатії, а громадян - бути відповідальними за зроблений вибір", - зазначила Герман.

Заступник глави адміністрації президента уточнила, що "партія влади не скрізь досягла очікуваного результату і поступилася опозиції в декількох регіонах".

"У тому числі і там, де, згідно з соціологічними опитуваннями, мала всі шанси забезпечити собі переконливу перемогу. Це свідчить про те, що їх результатам можна довіряти", - заявила вона.

"А те, що опозиція закликає вважати порушення системними, так хіба хтось очікував почути від неї щось інше?" - цитує Українська правда.