Після блокади ТВК у Тернополі двоє людей потрапили до лікарні

У Тернополі після вчорашньої блокади міської територіальної виборчої комісії було госпіталізовано двох осіб.

Про це під час прес-конференції повідомив голова міської ТВК Іван ЧОРНОЗУБ. «До нас надійшли скарги від представників ВО «Свобода» та Партії регіонів. Доки ми проводили перерахунок голосів на тих дільницях, який ініціювала «Свобода», все було спокійно, там не виявилося жодних порушень. Але тільки ми почали перерахунок по решті скарг, як «Свобода» почала наполягати, щоб ці дії здійснювати в присутності представника прокуратури. Ми на це пристали, але коли прийшли з прокуратури, то «свободівці» змінили ультиматум, вимагаючи взагалі не проводити перерахунок і оприлюднити результати за даними протоколів ДВК. Але тоді б інші скаржники опинилися не в рівних умовах, тому ми на це не пристали», – пояснив причину конфлікту І.ЧОРНОЗУБ.

Після цього, за його словами, представники ВО «Свобода» заблокували роботу ТВК, не випускаючи її членів із приміщення.

«Новообраний міський голова Сергій НАДАЛ сказав телефонувати рідним і попередити їх, що ми не прийдемо ночувати, б нас не випустять, доки ми не оголосимо результати. Ми пробули в блокаді 12 годин, це при тому, що не кожен вранці встиг поїсти. Але ніхто не хотів нас слухати, членів ТВК не випускали додому піти поїсти, не випускали навіть у туалет», – стверджує секретар ТВК Богдан РОКОЧИЙ.

Члени ТВК також скаржаться, що представники «Свободи», взявши їх у блокаду, створили їм нестерпні умови ще й тим, що постійно вигукували «Бандити!», «Смерть бандитам!», «Чорнозуб – підрахуй!».

«Голова ДВК №20, яка хвора на цукровий діабет, просила її випустити, оскільки потрібно зробити ін’єкцію. Її не випустили і невдовзі до жінки довелося викликати «швидку», оскільки в неї почалася внутрішня кровотеча. Також було госпіталізовано ще і працівницю ТВК з передінфарктним станом. Зараз вони обидві госпіталізовані», – розповів І.ЧОРНОЗУБ.

За його словами, у зв’язку із стресовою ситуацією 7 листопада сьогодні він дав працівникам ТВК перепочити і зробив вихідний. «У середу ми плануємо оголосити результати. Але якщо буде блокування, то ми працювати не будемо і розгляд скарг затягнеться. Закон нам дає на це 2 тижні», – зазначив І.ЧОРНОЗУБ.

Він також додав, що після блокади п’ятеро членів ТВК написали заяви у ЦВК щодо складення із себе повноважень. «Я ще переговорю із цими людьми, оскільки це є небезпечна тенденція», – зазначив голова ТВК.

Як повідомляв УНІАН, ВО «Свобода» блокування ТВК пояснила бажанням не допустити виходу членів ТВК за межі приміщення до прибуття прокуратури, яку вони викликали у зв’язку із тим, що на бюлетенях на їх підтримку почали з’являтися по дві позначки і як наслідок ці бюлетені почали визнавати недійсними. Представники ВО «Свобода» переконані, що члени ТВК фальшують результати виборів на тих дільницях, де їхні кандидати виграли із незначною перевагою.

Прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА повідомила кореспонденту УНІАН, що прокуратура міста зараз проводить перевірку за обома скаргами: від голови ТВК у зв’язку з блокуванням роботи і перешкоджанню діяльності членам комісії, а також за скаргою «Свободи» щодо псування бюлетенів.

Окрім цього, як повідомив на сьогоднішній прес-конференції заступник голови обласної організації Партії регіонів Петро ГОЧ, партія домагатиметься притягнення до кримінальної відповідальності головного лікаря - представника ВО «Свободи», який дав вказівку не приймати привезену «швидкою» голову ДВК. «Їй відповіли, що немає місць, після чого жінку з кровотечею повезли додому. Лише після нашого звернення до прокуратури і його втручання жінку відвезли в лікарню. І ми з’ясували, що місця в лікарні були, відповідно цьому буде дано оцінку, але це вже є кримінальна відповідальність», – наголосив П. ГОЧ.