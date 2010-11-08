Тягнибок лідирує за кількістю «партійних» крісел у Львівській облраді

Усього пройшли 6 політсил

Львівська обласна ТВК затвердила результати виборів до облради. Як повідомив УНІАН голова Львівської обласної виборчої комісії Микола ЩУР, 7 листопада був підписаний підсумковий протокол виборів до Львівської обласної ради. За партійними списками ВО «Свобода» на виборах до облради отримала 306 649 голосів (25 депутатів), «Фронт змін» – 141 163 голосів (12), «Наша Україна» – 89 005 (7), Партія регіонів – 77 448 (6), НРУ – 54 488 (5), політична партія «УДАР» В.Кличка – 36 690 голосів (3).

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