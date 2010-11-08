Старий мер Тернополя залишить наступнику штори і меблі дружини

Чинний міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ іде у відпустку. При цьому під час сьогоднішньої прес-конференції він запевнив, що це жодним чином не завадить новообраному міському голові Сергію НАДАЛУ посісти посаду.

«Із завтрашнього дня я іду у відпустку, виконувачем обов’язків мера залишається керуючий справами Леонід БИЦЮРА (представник ВО «Свобода» – УНІАН), який і передасть усі повноваження наступнику. Жодних проблем із передачею влади не буде. Я вже це пройшов у 2006 році, коли місяцями тривали судові процеси, і нікому цього не побажаю», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Р.ЗАСТАВНИЙ додав, що після того, як відбудеться перша сесія, С.НАДАЛ стане повноправним міський головою, а він автоматично позбудеться цієї посади, навіть незважаючи на те, що перебуватиме у відпустці.

«У мене ще є цьогорічна відпустка та клаптик відпустки за 2008 рік. Зараз на два тижні поїду до Моршина, підлікуюся», – поділився планами Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він повідомив, що за цей час планує прийняти рішення щодо свого подальшого працевлаштування. «Мені вже надійшла пропозиція попрацювати в органах влади, але я наразі вирішив взяти термін для «перезавантаження», воно іноді дуже потрібне. Ще для себе не вирішив, працювати у бізнесі чи у владі. А за ці два тижні власне й планую прийняти виважене рішення», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він також повідомив, що у своєму кабінеті, який обставляла за власний кошт його дружина, він майже усе залишає наступнику. «Заберу лише крісло, яке мандрує зі мною з 1996 року. Вже сьогодні везу його додому. А дорогі меблі, штори – все це залишаю. На подяку не очікую», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.