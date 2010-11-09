Янукович вирішив підняти народжуваність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює підвищення розміру допомоги при народженні дитини й по догляду за дитиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

За її словами, до Верховної Ради України вже направлено два відповідні законопроекти.

І.АКІМОВА повідомила, що перший законопроект передбачає збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини до 25 тис. 50 грн. (на сьогоднішній день це 12 тис. 240 грн.), при народженні другої дитини - до 50 тис. 100 грн., при народженні третьої – до 100 тис. 200 грн.

Крім того, законопроектом передбачається збільшення разової виплати при народженні дитини до 8 тис. 350 грн. Також проектом закону збільшуються терміни, впродовж яких виплачується матеріальна допомога: для першої дитини – з 1 до 2 років, для другої дитини – з 2 до 4 років і третьої – з 3 до 6 років.

Другим законопроектом вносяться зміни до ст. 15 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

І.АКІМОВА повідомила також, що цей законопроект визначає поступове збільшення матеріальної допомоги по догляду за дитиною.

«За цим законопроектом розмір допомоги на кожну дитину з 2011 року, для дитини з 3 до 13 років автоматично збільшуватиметься на 60 грн., у 2012 році - на 120 грн., у 2013 році - на 180 грн., у 2014 - на 250 грн. Для дітей від 13 до 18 років відповідний графік становитиме в 2011 році - на 100 грн., у 2012 році - на 230 грн., у 2013 році - на 360 грн. і в 2014 - на 500 грн.», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона не уточнила джерела фінансових ресурсів для забезпечення вищезгаданого підвищення розміру матеріальної допомоги.