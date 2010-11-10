У Тимошенко підозрюють, що Турчинову скоро влаштують допити й арешти

Генеральна прокуратура отримала завдання активізувати політичний терор проти партії «Батьківщина», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Віктор ЯНУКОВИЧ дав пряму вказівку своєму генеральному куму Віктору ПШОНЦІ посилити переслідування опозиції та розгромити «Батьківщину». За нашою інформацією, найближчим часом «член команди по виконанню рішень Президента» ПШОНКА значно активізує діяльність прокуратури у справах проти опозиціонерів», - йдеться у заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Нам відомо, що першим номером у списку прокуратури значиться 1-й заступник голови партії Олександр ТУРЧИНОВ», - повідомляє прес-служба.

У партії наголошують, що замовний характер подібних кримінальних справ є очевидним. «Тільки слабаки борються з політичними конкурентами повістками, допитами та арештами», - зазначено в заяві.