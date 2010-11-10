Лавринович намовляє Януковича на змішану систему виборів у ВР

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що вибори Верховної Ради мають відбуватися за змішаною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства, яке проходить сьогодні у Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Пропоную для розгляду робочу версію, якщо це буде підтримано главою держави, - роботу над проектом закону базувати на змішаній виборчій системі», - сказав міністр юстиції, маючи на увазі законодавство щодо парламентських виборів.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, змішана система потрібна для того, «щоб громадяни України обирали як політичну силу, так і тих конкретних своїх представників, яким би вони делегували права, і можуть їх знати за ім’ям і в обличчя».

Водночас говорячи про систему виборів до органів місцевого самоврядування, міністр юстиції висловив думку щодо можливої подальшої еволюції цього законодавства. «Оскільки ми маємо сьогодні поєднання і мажоритарної складової на одному рівні територіальних громад, і інший рівень територіальних громад має змішану виборчу систему. Над цим також треба буде працювати, щоб ми знайшли відповідь, чи потрібні дві виборчі системи для виборів до органів місцевого самоврядування, чи ми маємо зупинитися на одній і аргументувати, чому саме можемо це зробити», - пояснив свою позицію О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому міністр юстиції позитивно оцінив реалізовану законодавчу ініціативу щодо відмови визнання блоків політичних партій як суб’єктів виборчого процесу.

«Це є об’єктивно необхідним для України, оскільки наявність такого суб’єкта дозволяла як уникати наступної політичної відповідальності, так і забезпечувала відсутність ідентифікації, за кого громадяни голосують», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.