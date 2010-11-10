Результати виборів до Черкаської облради

До Черкаської обласної ради за результатами голосування на виборах 31 жовтня пройшли 8 партій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаської обласної організації Партії регіонів, посилаючись на дані обласної виборчої комісії.

Більшість в обласній раді отримала Партія регіонів.

Зокрема, Партія регіонів матиме в обласній раді 57 зі 104 депутатських мандатів (майже 55%). ВО "Батьківщина" провела до облради 21 депутата, Народна партія – 12, “Фронт Змін” – 5, КПУ – 4, “Нова політика” – 3, Партія вільних демократів – 1, “Сильна Україна” – 1.