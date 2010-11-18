Комітет ВР з промполітики просить Януковича ветувати Податковий кодекс

Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням відмовитися від введення в дію Податкового кодексу з 1 січня 2011 року, розблокувати бюджетний процес, забезпечити ухвалення Державного бюджету на існуючій податковій базі і повернутися до публічної дискусії про концептуальні основи Податкового кодексу, на підставі якої розробити новий проект і прийняти його до 1 серпня 2011 року.

Про це йдеться в офіційному листі, підписаному головою Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

На думку народних депутатів, деякі норми, що містяться в проекті Податкового кодексу, створюють загрози для нормального функціонування підприємств і наповнення бюджету наступного року. Крім того, занепокоєння членів комітету ВР викликає і негативне ставлення суспільства до цього проекту, що здатне дестабілізувати політичну і соціально-економічну ситуацію в країні.

«Різке неприйняття проекту Податкового кодексу України вже висловили не тільки об`єднання підприємців малого і середнього бізнесу, але й представники великого бізнесу, зокрема, його найбільшого об`єднання – УСПП. Наголошуємо на відкритості численних заяв про готовність вдатися до масових акцій протесту у разі ухвалення цього документа в існуючому вигляді», - говориться в листі.

Голова парламентського комітету вважає, що введення в дію Податкового кодексу з 1 січня 2011 призведе до численних порушень в адмініструванні податків. «Миттєве впровадження норм Податкового кодексу не дозволить суб`єктам господарювання безпомилково перейти на нову систему адміністрування і документації оподаткування. Це призведе до неминучої плутанини, численних помилок і прорахунків у бухгалтерському обліку, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Водночас це створить численні підстави для виявлення порушень податковими органами. Внаслідок цього стрімко зросте тиск податкових органів на підприємців, що призведе до погіршення бізнес-клімату, падіння інвестиційної привабливості та позицій України у світових економічних рейтингах».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, малий бізнес, для якого певні норми кодексу є явно неприйнятними, буде вимушений або згортати діяльність, або використовувати схеми мінімізації оподаткування. «Відповідні заяви вже надходили від представників цього сектора економіки. На сьогоднішній день частка малого і середнього підприємництва у ВВП України становить близько 8%. Тому існує безпосередня загроза, що ухвалення Податкового кодексу призведе до уповільнення зростання ключових макроекономічних показників, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Малий і середній бізнес забезпечує роботою п`яту частину працездатного населення, що майже втричі перевищує кількість зайнятих у промисловості. Відповідно, згортання підприємництва навіть на 10% призведе до різкого збільшення кількості безробітних».

Довідка УНІАН. Сьогодні, 18 листопада, ВР продовжує розгляд урядового проекту Податкового кодексу в другому читанні. За словами керівника фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, вже сьогодні депутати можуть ухвалити кодекс у цілому.

16 листопада під ВР зібралося більш як 30 тисяч протестуючих проти ухвалення ПК представників бізнесу. Багатотисячні акції протесту відбулися по всій країні.

Зараз під ВР зібралося близько 2 тисяч протестантів.

Згідно з Бюджетним кодексом і Регламентом Верховної Ради, проект Державного бюджету має бути ухвалений у першому читанні не пізніше 20 жовтня, в другому читанні - до 20 листопада, а в третьому читанні і в цілому як закон - до 1 грудня. Стаття 27 Бюджетного кодексу прямо вказує на те, що закони України, які впливають на формування дохідної або витратної частини бюджетів, мають бути офіційно обнародувані до 15 серпня року, що передує плановому. Інакше норми відповідних законів, що впливають на формування дохідної та/або витратної частини бюджетів, починають діяти не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим. В даному випадку це означає, що набуття чинності Податкового кодексу не може відбутися раніше 2012 року.