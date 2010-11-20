Тігіпко розуміє, що наривається

Проводити економічні реформи мають професіонали.

Про це заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Я народився не в князівській сім`ї, і нас, трьох братів, виховувала мати-медсестра, тому я знаю, що таке позичати сіль у сусідів або сірники іноді навіть. Слухати простих людей в економічних реформах не можна, треба слухати експертів», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, реформи мають проводитися так, щоб люди в результаті їх проведення мали перспективу.

«Будь об`єктивним. Не приймай популістські настрої. Інакше ніколи кроку неправильного не зробиш", - відзначив віце-прем`єр.

"Говорю контрреволюційні речі, розумію, що нариваюся. Народ не завжди правий, він має право на помилку. Народне обговорення Податкового кодексу – вибачте, це мячня", - додав він, підкресливши, що такі речі мають робити професіонали.