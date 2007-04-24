Чечетов знає, коли буде розв`язка і хто від цього виграє

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ впевнений, що політична криза на цьому тижні знайде своє вирішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ.

“Цього тижня буде повна розв`язка. І виграють не Партія регіонів, не БЮТ, не «Наша Україна», не комуністи чи соціалісти - виграє держава Україна і український народ», - сказав, зокрема, М.ЧЕЧЕТОВ.

Парламентарій припускає, що до ухвалення рішення КС Президент Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ можуть домовитися. «Наразі було б краще, щоб домовленостей було досягнуто раніше, щоби Президент відмінив свій Указ, а Верховна Рада відкликала свої постанови. І тоді не було б потреби Конституційному Суду засідати», - зазначив депутат-регіонал.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, зараз від Президента і прем`єр-міністра залежить доля України. «Минув час розкидати каміння. Прийшов час збирати його... На сьогодні гасло - «Два Віктори – одна Україна!» - є актуальним як ніколи», – підкреслив парламентарій.

Він переконаний, що Президент і прем`єр усвідомлюють свою відповідальність за долю України і розуміють, що сьогодні для виходу з ситуації, що склалася, потрібно знайти рішення шляхом діалогу за «круглим столом». «А відштовхуватися потрібно від рішення КС. Тобто, визнання рішення КС, яким би воно не було, не вирішить усіх проблем, але від нього треба буде відштовхуватися. Це - початкова точка діалогу. Далі - сідати і вести діалог, думаючи не про свою політичну силу, а про Україну», - констатував М.ЧЕЧЕТОВ.