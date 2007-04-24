Представник Ющенка в КС просить не діяти в режимі «ти дурень, ні – ти дурень»…

Представник Президента в Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ закликає журналістів утриматись від провокування учасників судового процесу для надання оцінок перебігу подій в КС, який розглядає конституційність Указу Президента про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у перерві судового засідання КС.

«Не провокуйте учасників процесу на надмірну щирість у порушенні закону», - сказав В.ШАПОВАЛ.

В контексті сказаного він зазначив, що надання коментарів до завершення судового процесу «…це не прийнятно, коли діють в режимі: «ти дурень, ні – ти дурень»… Не треба перетворювати суд в шоу. І так його достатньо і в межах і за межами (суду – УНІАН)”.