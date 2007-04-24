УНІАН чекає вибачень Бродського і людей Вітренко перед журналістами

Українське незалежне інформаційне агентство новин УНІАН започатковує акцію: “Прес-конференція - для спілкування, а не перешкоджання”.

Усвідомлюючи відповідальність ЗМІ перед суспільством за формування громадської думки, захист моралі та виховання культури публічної поведінки, хочемо привернути увагу суспільства до цих тем. Вважаємо, що свобода слова вимагає високої відповідальності від всіх учасників процесу, зокрема і від політиків.

Агентство УНІАН і надалі раде бачити гостями нашої прес-зали представників різних політичних сил, людей, які сповідують різні ідеології, представляють різні верстви населення та різні професії. В той же час ми очікуємо від всіх учасників прес-конференції поваги до роботи журналістів. Агентство залишає за собою право виводити з зали тих, хто дозволяє собі хуліганські дії під час заходу, несумісні з політичною відповідальністю і культурою поведінки.

Також агентство залишає за собою право відмовляти в організації прес-конференції тим, хто заважав роботі журналістів, вимагати вибачення за перешкоджання роботи ЗМІ під час здійснення ними професійної діяльності.

Зокрема, 17 квітня лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ під час прес-конференції лідерів опозиції, що транслювалася в прямому ефірі “5 каналу”, дозволив собі нетактовні дії, викрикував з місця, тим самим перешкоджав роботі репортерів. Також 15 березня під час прес-конференції директора Агентства протиракетної оборони США генерала-лейтенанта Генрі ОБЕРІНГА представники ПСПУ скандували гасла, розвернули плакати, що заважало роботі преси. Журналісти не могли нормально працювати і писати якісний звук на електронні носії.

Аби унеможливити подібні випадки на майбутнє і запобігти перешкоджанню професійній діяльності журналістів на прес-конференції, залишаємо за собою право відмовити представникам цих політичних сил в організації прес-конференцій в УНІАН, доки їх представники не вибачаться перед журналістами.

Вважаємо, що цей жест сприятиме формуванню високої політичної культури, виховуватиме почуття взаємоповаги між журналістами і усіма учасниками політичного процесу і працюватиме на захист свободи слова в Україні.