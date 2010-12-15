Представникам влади пригадали їхні «ляпи» щодо Податкового кодексу

Деякі представники державних органів посилили своїми заявами негативне сприйняття влади під час публічного обговорення Податкового кодексу.

Такий висновок зроблений у переданому УНІАН звіті про результати моніторингу висвітлення в ЗМІ процесу прийняття кодексу, проведеного групою комунікаційного аналізу LexEgrites на замовлення фонду «Нова Демократія».

«Високопоставлені особи, що керували підготовкою Податкового кодексу в органах влади, не тільки не налагодили адекватне висвітлення проекту і процесу його підготовки, а й дискредитували цей процес заявами сумнівного чи провокаційного характеру», - йдеться в прес-релізі про звіт дослідження.

Такими керівниками група LexEgrites називає прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА, заступника глави Адміністрації Президента Ірину АКІМОВУ, голову Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО і віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА. Особлива увага в звіті приділяється негативній комунікативній ролі в спілкування влади із ЗМІ І.АКІМОВОЇ.

«Як показали результати моніторингу, особливо негативний резонанс в інформаційному просторі мали заяви Ірини АКІМОВОЇ, зроблені 25 листопада. Незважаючи на витриманий тон цих заяв, їх сенс полягав в явній дезорієнтації громадськості щодо юридичного процесу прийняття Податкового кодексу. Притому, що І.АКІМОВА публічно брала участь у всіх стадіях цього процесу як представник Президента в Кабінеті міністрів і член Національної економічної ради при Президентові, а потім і фактичний парламентер між Президентом і протестуючими підприємцями. Тому «смішна» спроба «усунути» Президента від прийнятого парламентом акту стала грубою комунікаційною помилкою АКІМОВОЇ та її прес-служби», - йдеться в звіті LexEgrites.

Медіа-експерти акцентували увагу на тому, що, на відміну від інших вказаних негативних персонажів медіа-висвітлення обговорення кодексу, І.АКІМОВА користується в експертному середовищі позитивною професійною репутацією економіста. «Але під час публічних дискусій щодо кодексу, мабуть, мала місце халатність прес-секретаря АКІМОВОЇ Л.ДОКОВОЇ, яка просто не подбала про правильний контекст подачі інформації її керівницею. Таким чином, у момент загострення переговорів з мітингуючими підприємцями, у невигідному світлі постали не тільки Ірина АКІМОВА, а й уся Адміністрація Президента», - констатують експерти.

У звіті агентства також наголошується, що М.АЗАРОВ, С.ТІГІПКО і М.БРОДСЬКИЙ допустили «публічні вислови, чогось направлені на створення навколо Податкового кодексу атмосфери конфронтації між владою і суспільством».

Зокрема, в звіті LexEgrites з цього приводу цитується вислів М.АЗАРОВА від 10 листопада: «...Країні намагалися продемонструвати протест малих підприємців. Насправді ці люди, яких змусили зображати протест, і їх господарі норм Податкового кодексу в очі не бачили».

Крім того, наводяться слова С.ТІГІПКО від 19 листопада: «(Слухати простих людей під час економічних реформ не можна). Не можна. Треба слухати експертів... Не люблю пролетаріат... народ не завжди правий. Він має право на помилку. Народне обговорення Податкового кодексу, даруйте, це маячня".

У звіті LexEgrites цитується і М.БРОДСЬКИЙ, який 29 листопада заявив: «У нас є єдиний системний платник податків - це великий бізнес, а також робітники, менеджери... У нас малий бізнес платить 1 відсоток... Цей кодекс створює правила гри. Ми ж не підвищили їм податки».

Крім того, в цьому контексті цитується знову М.АЗАРОВ, який заявив 1 грудня, що «наші опоненти зосередилися на окремих недоліках цього документа, замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи».