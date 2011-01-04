У Лукашенка закликають Європу до «тверезої оцінки»

Міністерство закордонних справ Білорусі вважає контрпродуктивним заходом відновлення міжнародних санкцій стосовно вищих посадовців Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі з посиланням на його прес-секретаря Андрія САВІНИХ.

"Ми констатуємо, що частина наших європейських партнерів має спотворені уявлення про реальну політичну й соціальну ситуацію в Білорусі. Це підштовхує їх до ухвалення рішень, які завдаватимуть шкоди нормальній взаємодії й тим цінностям, прихильність до яких вони самі декларують". - сказав А.САВІНИХ, коментуючи відповідну заяву міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДТА.

За словами прес-секретаря МЗС Білорусі, така контрпродуктивна позиція вже довела свою безперспективність минулого десятиліття. "Зі свого боку ми заявляємо про необхідність тверезої оцінки ситуації й продовження конструктивного діалогу на всіх рівнях. Тільки такий підхід відповідає інтересам єдиної Європи та зміцненню загальноєвропейських цінностей". - заявив А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ у телефонному інтерв`ю інтернет-виданню EUobserver заявив, що Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ знову заборонять в`їзд до країн Європейського Союзу разом із десятками інших чиновників, відповідальних за арешти й побиття громадян після президентських виборів 19 грудня.

«Ми маємо слідувати логіці нашої попередньої політики. Останнім часом, коли більше не було політичних в’язнів, ми зробили позитивні кроки. Зараз ми знову маємо багато ув’язнених», - сказав К.БІЛЬДТ.

ЄС ввів санкції проти О.ЛУКАШЕНКА і 40 інших чиновників у 2006 році. У 2008 році ЄС припинив санкції проти 36 осіб із цього списку після звільнення Мінськом політичних в’язнів.

Зараз же, за даними EUobserver, Представництво ЄС у Мінську готує новий список білоруських чиновників, який буде запропонований на розгляд міністрів закордонних справ країн ЄС. За словами інформованих джерел, у проекті нового списку - близько 100 прізвищ.

Видання також зазначає, що деякі країни-члени ЄС, зокрема, Чехія, виступають за термінове скликання засідання міністрів закордонних справ для оприлюднення нового «чорного» списку, проте ряд інших країн, серед яких, зокрема, Німеччина і Швеція, вважають за можливе ухвалити це рішення на звичайному засіданні, проведення якого заплановане на 31 січня.

К.БІЛЬДТ також вважає за необхідне скоротити надання Мінську економічної допомоги, зокрема, закривши обіцяну напередодні виборів лінію в розмірі 3 млрд. євро терміном на три роки.

Крім того, ЄС розглядає також ряд інших можливих заходів проти Білорусі, зокрема відмову від будь-яких зв`язків із білоруською владою, виключення Білорусі із зустрічей у рамках програми «Східне партнерство», розширення допомоги білоруському громадянському суспільству.

19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.