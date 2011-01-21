Королевська вважає, що влада провокує бідність населення

Влада провокує бідність населення. Про це заявила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час круглого столу «2025 рік: нові демографічні виклики для України», організованого Інститутом демографії і соціальних досліджень НАН України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «Україна стрімко втрачає населення - йдеться про працездатну, найактивнішу його частину. І якщо не вжити заходів уже сьогодні – на нас чекає серйозна криза». Депутат переконана: «Перш ніж впроваджувати ті чи інші реформи, а точніше, проводити експерименти над людьми, важливо точно розрахувати їх наслідки для країни. Інакше влада продовжить провокувати бідність населення».

Коментуючи думку директора департаменту Пенсійного фонду Владислава МАШКІНА, який вважає, що «нація, яка не народжує дітей, повинна працювати більше», Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Чому сьогодні знизився рівень народжуваності? Тому що люди втратили віру в економічну стабільність. Недовіра до влади і державної соціальної політики і приводить до зменшення чисельності населення, катастрофічні наслідки якого Україна відчує вже через кілька років».

Депутат вважає, що найбільш прийнятний шлях вирішення демографічних проблем – це збільшення кількості робочих місць шляхом заохочення підприємництва і самозайнятості населення, формування середнього класу.

«У суспільстві склався несприятливий психологічний клімат. Люди не впевнені в своєму майбутньому. Тому вже сьогодні економічна і фінансова політика уряду мають бути спрямовані на надання доступного житла, гарантій стабільної роботи, впевненості в завтрашньому дні, підтримці високого рівня споживчого оптимізму», - вважає народний депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, владі необхідно всіляко заохочувати становлення середнього класу, який задасть необхідну динаміку відтворення трудових ресурсів майбутнього, дасть життя, виховання, європейську освіту і цінності новому поколінню українців, котре стане рушійною силою економіки майбутнього.