Експерт вважає, що вибухи у Макіївці спустять на гальмах

В Україні відсутнє середовище для появи такого явища, як тероризм. Таку думку висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, коментуючи трагічні події, що сталися в московському аеропорту «Домодєдово», а також можливість терористичної загрози для України.

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Інституту Горшеніна.

«За своєю суттю, тероризм є крайньою формою, радикальним способом досягнення своєї мети. Як правило, такий радикалізм властивий відособленим групам людей або представникам нечисленного народу на певній території, які у такий спосіб намагаються вирішити свої проблеми або, як мінімум, привернути до них увагу. Для появи тероризму обов`язкова наявність ідеологічного базису. У цьому сенсі скривджені Податковим кодексом підприємці, наприклад, не стануть вдаватися до подібних, крайніх форм відстоювання своїх інтересів. Тому можна впевнено стверджувати, що в Україні відсутнє середовище для появи тероризму», - вважає експерт.

Також В.ЗАСТАВА відзначив, що теракти є формою політичної боротьби. «Проте для правильної оцінки ситуації важливо відрізняти тероризм від злочинів, що здійснюються за стилем виконання як теракт. Наприклад, випадки в американських навчальних закладах, коли хтось з підлітків розстрілює дітей, є суспільно-небезпечними злочинами, що ведуть до загибелі ні в чому не повинних людей. Проте ці дії відрізняє від тероризму відсутність політичних мотивів, цілей і ідеології», - відзначає експерт Інституту Горшеніна.

Він додав, що в українській історії також відбувалися подібні випадки. «У 90-і роки кримінальні угруповання, особливо в Криму, зводили рахунки один з одним, внаслідок чого серед біла дня гинули прості люди, які просто були поряд. Проте, подібні дії також не можна віднести до розряду терактів», - вважає В.ЗАСТАВА.

Коментуючи вибухи в «Домодєдово» і вірогідність повторення подібної трагедії в Україні, В.ЗАСТАВА заявив: «На жаль, чергова трагедія в Росії – форма розплати ні в чому не повинних людей за внутрішню політику своєї держави».

Що ж до історії в Макіївці (йдеться про два вибухи в Макіївці 20 січня ц.р. – УНІАН), то ці вибухи, на думку експерта, не є терактами: «Особливо уважні громадяни можуть відмітити, що ці події дивним чином передували Дню Соборності України зі всіма конспірологічними версіями, що випливають звідси».

«Наш же прогноз такий – найближчим часом «макіївську справу» буде передано з юрисдикції СБУ до територіальних правоохоронних органів, і незабаром про неї всі забудуть. Ще раз хочу повторити: на щастя, в Україні відсутнє середовище для появи тероризму, і всі розмови на цю тему – спекуляції», - сказав В.ЗАСТАВА.