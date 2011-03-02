В елітному районі Києва тріщить асфальт і просідають стіни

Житловий будинок на Печерську в Києві, розташований за адресою вул. Госпітальна, 2, почав руйнуватися після буріння на будівництві по сусідству.

Про це пише в сьогоднішньому номері «Газета по-киевски».

За даними видання, у будинку на розі бульвару Лесі Українки і вул.. Госпітальної за один день порвалися маячки, що фіксують тріщини, прорвало труби, а асфальт навколо тріснув і здибився. Мешканці будинку № 2 по вул. Госпітальну підозрюють, що в усьому винне велике будівництво по сусідству – 130-метровий ТОЦ «Еспланада» за адресою Спортивна площа, 1, вже спорудили, а зараз поряд з ним будують «другу чергу» - чи то паркінг, чи то ковзанку. Будмайданчик розташовано лише за десять метрах від будинку.

Як пише газета, все почалося з того, що одного разу ввечері мешканці будинку почули глухий удар - на вулиці розійшовся асфальт, по стінах пішли тріщини, в квартирах покосилися двері, обсипалася плитка, а в магазині декору і подарунків на першому поверсі «Скорпіо» прорвало труби. Це сталося приблизно три тижні тому, з тих пір масштаби біди щодня збільшуються. Навіть проїжджа частина на бульварі Лесі Українки просіла сантиметрів на три, повідомляє видання.

«Того дня на будівництві бурили, ми саме виставляли товар і побачили, як по підлозі і стінам пішли тріщини 5-10 см. Підлога розійшлася у різні боки. Приходила комісія, ставили паперові маячки з датою, вони рвалися за добу, тріщини збільшувалися на 2-3 см. Через тиждень потріскалися стелі, тріснули дзеркала, заклинило вхідні двері, порвало труби – довелося все міняти. Покупці і продавці бояться заходити», – прокоментувала директор магазина Галина ЛУК’ЯНЕНКО.

Комісія, викликана з НДІ будівельних конструкцій, складалася з однієї особи – молодшого наукового співробітника інституту Віталія ГИЧКА, відзначає видання. «Такі перевірки на цьому об`єкті ми проводимо щотижня, з тих пір, як надійшла скарга. За два тижні буде підписано об`єктивний звіт про дефекти. На його підставі ми ухвалимо рішення, чи потрібно проводити роботи з посилення конструкцій будинку», - розповів В.ГИЧКО газеті.

За його словами, подібні ситуації в Києві не рідкість. Співробітникам інституту постійно доводиться виїжджати до старих будинків, поряд з якими ведеться будівництво чергових висоток, і фіксувати тріщини. В основному ці об`єкти розміщено у центрі.