У МінАП присягаються, що гречку із Китаю можна їсти

Експертиза показала, що гречка із Китаю суттєво не відрізняється від української.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, за даними прес-служби, за дорученням міністра аграрної політики та продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА на базі Державного центру сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки Державної інспекції сільського господарства МінАП проведено експертизу зразків гречки та крупи гречаної, на поставки якої в Україну укладено контракти.

В ході експертизи було досліджено чотири зразки, а саме: гречки (сировини), крупи гречаної смаженої, крупи гречаної слабосмаженої та крупи гречаної несмаженої. Результати експертизи показали, що “всі зразки відповідають продовольчому призначенню для споживання населенням”, інформує прес-служба.

Тобто, як прокоментував голова Державної інспекції сільського господарства Микола ПОЄДИНОК, «результати вказують на те, що ця гречка суттєво не відрізняється від вітчизняної».

Він також додав, що близько 800 тис. тонн із 1 млн. тонн гречки, яку виробляє Китай, використовується для продовольчих потреб, і країни ЄС сьогодні експортують гречку з Китаю, зокрема, для дієтичного та дитячого харчування.

Він також додав, що Державна інспекція сільського господарства систематично контролюватиме якість гречки за фактом поставки до України. «Ми отримали доручення від міністра, і вся гречка, яка буде ввозитися до України, буде жорстко контролюватися», - сказав голова Держсільгоспінспекції.

Як повідомляв УНІАН, Україна через дефіцит гречки в країні має намір завезти з Китаю 20 тис. тонн. цієї крупи. Згідно із попередніми підрахунками, відпускна ціна на китайську гречку в Україні становитиме 10-11 грн. за кілограм.

Разом з тим міністр аграрної політики та продовольства України М.ПРИСЯЖНЮК раніше попереджав, що закуплена у Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці.

«Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому, що вона кормова, а тому, що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання виважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», - сказав міністр 1 березня.

Верховна Рада 3 березня встановила нульову ставку ввізного мита на гречку до 1 червня 2011 року.