У Партії регіонів придумали, як ще «скасувати» вибори

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Зубанов переконаний, що кожна політична сила хоче вийти з політичної кризи з високо піднятою головою. Коментар нардепа наводить офіційний сайт партії.

За його словами, ніхто не хоче опинитися в програші. «Якщо опозиція почала наполягати на позачергових виборах, а ми погодилися з цим, то тепер треба подумати про те, як гідно вийти з цієї ситуації», - відзначив В. Зубанов.

Виходів, з погляду парламентарія, може бути кілька. Перший – опозиція не знаходить 151 складений депутатський мандат, тому з її вини домовленості не спрацьовують. Цей варіант депутат-регіонал вважає цілком реальним. Другий варіант такий – приймається закон про тимчасову дію імперативного мандата до виборів 2011 року, щоб ті політичні сили, які зараз є, зберегли своїх депутатів, «які б не ходили туди-сюди». В. Зубанов вважає, що деяким силам, таким, як БЮТ, краще зберегти існуючу кількість депутатів, чим після виборів одержати менше, «тому що рейтинг цієї сили зараз падає».

В. Зубанов нагадав також про меркантильні інтереси депутатів: «квартири заберуть, зарплати не одержуватимуть, пільги, пенсії – все пропаде». Головне ж, на його думку, в тому, що опозиція побоюється, що в тому випадку, якщо вибори відбудуться, у Коаліції знайдуться механізми зберегти статус-кво. «Наприклад, якщо будуть натяки на фальсифікації з боку опозиційних партій, то Коаліція може просто не визнати ці вибори, не прийняти присягу. (Депутат говорить про ситуацію, коли чисельний склад Верховної Ради складає менше 300 мандатів, що автоматично означає недієздатність парламенту і «пролонгує» діяльність чинного складу до закінчення чергових позачергових виборів – ред.) Тоді депутати від Коаліції зберігають свої мандати до нового парламенту, а у опозиції цих мандатів не буде взагалі. Вони залишаються звичайними громадянами України», - підкреслив В. Зубанов.

Він переконаний, що саме це більше за все турбує опозицію, і з цієї причини опозиційні депутати не ризикнуть зараз йти на складання мандатів.

«Зараз вони складуть мандати – і три місяці до виборів вони не депутати. Вони не зможуть зайти до ЦВК, до прокуратури, до Кабміну, до Верховної Ради – нікуди. Вони втрачають помічників, кабінети в комітетах Верховної Ради, безкоштовний проїзд, телефонний зв`язок», - пояснив В. Зубанов.