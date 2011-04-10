Лавринович: кому ще незрозуміло, яку систему запропонує Янукович?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запевняє, що вже завтра будуть оприлюднені всі основні положення закону щодо виборів до Верховної Ради, а за тиждень і сам цілісний закон.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

"У понеділок будуть оприлюднені вже всі без винятку концептуальні положення, на яких після вибору пропозицій членів робочої групи з різними аргументами зупиниться глава держави", - сказав міністр.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що оскільки поетапно йшло погодження щодо складових частин, то "протягом тижня буде завершено роботу над цією чернеткою, і вона стане предметом для робочої групи і буде оприлюднена дуже широко".

"Вже в середині квітня будуть відомі не тільки концептуальні положення, в понеділок будуть оприлюднені всі. А за тиждень буде оприлюднений текст", - сказав він.

При цьому В.ЛАВРИНОВИЧ запевнив, що наступні парламентські вибори відбудуться за змішаною системою. Бо, як зауважив міністр, нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, балотуючись на цю посаду, заявив, що буде пропонувати аби вибори до ВР відбувалися за змішаною системою і наразі виконує цю свою обіцянку.

"У кого є сумніви, що він буде пропонувати саме цю виборчу систему і буде докладати зусиль, щоб переконати у необхідності її підтримки? Кому ще це незрозуміло?", - запитав міністр.

Він зауважив, що в Україні та за її межами є політики, яким це не подобається.

В той же час, додав міністр, за попередніми пропозиціями, закон не містить обмежень щодо участі у виборах партіям, зареєстрованим менше року до дня виборів.