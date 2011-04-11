Лавринович: результати судової реформи будуть за кілька років

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ визнає, що в рамках судової реформи поки не все вдалося змінити.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"На превеликий жаль не вдалося оперативно змінити систему вступу на суддівську посаду. Гальмується питання початку функціонування школи суддів і формування резерву потенційних суддів після навчання і рейтингового тестування", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, наразі можна говорити тільки про попередні результати судової реформи.

"Коли проводилося реформування, головне завдання було - не погіршити доступ громадян до правосуддя жодним чином і як мінімум скоротити терміни для прийняття остаточного судового рішення, щоб була юридична впевненість", - сказав міністр.

В той же час, додав він, є вже низка напрямків, за якими можна відчувати наслідки цієї реформи.

"Але в повному обсязі це можна буде бачити тільки через кілька років, коли ми відчуємо реальну зміну суддівських кадрів", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.