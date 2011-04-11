Регіонал заявив, що критики України "обнюхалися нафталіну, чи накурилися"

Депутати від Партії регіонів називають висновки Держдепартаменту США про обмеження свободи слова й зборів в Україні необґрунтованими.

За їхніми словами, "подібних фактів у країні не спостерігається", пише газета "Комерсант-Україна".

"Я не розумію, за яким принципом складався цей звіт і хто подавав інформацію для таких безумних висновків", - сказав виданню заступник глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Вадим Колесніченко.

"Схоже, автори доповіді чи обнюхалися нафталіну, чи накурилися. Я можу лише розвести руками й сказати, що це абсолютно неправдивий документ", - заявив він.

Водночас, голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман назвав доповідь Держдепартаменту США "одним із найбільш авторитетних джерел інформації про дотримання прав і свобод".

"У мене немає підстав йому (звіту) не довіряти. Регрес очевидний - влада не проводить реформ в органах міліції та прокуратури, ситуація з дотриманням свободи слова погіршилася, жорстоке поводження в міліції нікуди не зникло", - зазначив правозахисник.

Як відомо, днями Держдепартамент США опублікував щорічну доповідь про дотримання прав людини у світі. У частині, присвяченій Україні, вказується, що влада тисне на засоби масової інформації, арештовує й залякує політичних і громадських активістів, а в органах МВС процвітають насильство й тортури.

Українська правда