Кучма пропонує «декому» взяти на себе частку відповідальності за смерть адвоката

Сьогодні вночі помер один з адвокатів екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Михайло КИСИЛЕВИЧ.

Про це УНІАН повідомив інший адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

За словами В.ПЕТРУНЕНКА, після того як М.КИСИЛЕВИЧ почав займатися справою колишнього Президента, він дуже переживав, скаржився на погане самопочуття.

Крім того, як зазначив В.ПЕТРУНЕНКО, у його колеги «були досить непрості стосунки зі слідчим», оскільки адвокат бачив і вказував йому на численні порушення у справі.

За попередніми даними, у М.КИСИЛЕВИЧА стався серцевий напад. Йому було близько 60 років, зауважив В.ПЕТРУНЕНКО.

Екс-Президент України Леонід КУЧМА наголошує, що новина про смерть одного з його адвокатів Михайла Кисилевича вразила його, як повідомлення про землетрус в Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам біля входу до Головного слідчого управління Генпрокуратури України.

«Це для мене було, як повідомлення про землетрус в Японії. Я навіть другу пігулку, перед тим як їхати сюди, прийняв», - сказав Л.КУЧМА, наголосивши, що знає М.Кисилевича вже 6 років. «Працювали, так би мовити, разом», - додав екс-Президент.

«Крім того що він професійний адвокат, він ще просто дуже гарна людина. Він за цей час став для мене дуже близьким. А в цей важкий час якраз перевіряється, хто друг, хто ворог, кого просто ввели в оману, а хто просто пусте місце», - наголосив він.

За словами Л.КУЧМИ, М.Кисилевич «переживав за те все, що відбувається зараз навколо нього.

«Напевно, не менше, ніж я, особливо, коли бачив такі професійні казуси у проведенні слідства. Це нас дуже обурювало, тому я думаю, нехай дехто і на себе візьме якусь частину відповідальності за те, що цієї прекрасної людини не стало», - підкреслив екс-Президент.