Адвокат: Кучмі заборонили їхати до Москви, зіславшись на думку керівництва

Скасування дозволу на відвідування колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ Москви пов’язане з непроведенням сьогодні слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

«Це через те, що сьогодні ми не провели слідчих дій», - сказав він, припустивши, що ці слідчі дії можуть бути проведені завтра. Водночас адвокат не виключив, що ці слідчі дії завтра не відбудуться.

«Теоретично, слідство могло дозволити виїзд КУЧМІ на два дні, і за цей би час вирішилось питання щодо адвоката. І тоді вже 14-го числа, 15-го можна було проводити слідчі дії. А так особисто мені незрозуміла поведінка слідчого. Вони посилаються, вибачте за такі подробиці, на думку керівництва. Якого керівництва – ми не знаємо. Це неприємний факт», - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

На запитання, чи цікавилися Л.КУЧМА і його адвокат, чому раптово виникла така заборона, В.ПЕТРУНЕНКО відповів, що цікавилися, але конкретики жодної не отримали.

Водночас на запитання, коли саме можна очікувати введення у справу нового адвоката, В.ПЕТРУНЕНКО зазначив, що на це питання важко відповісти, оскільки воно перебуває у стадії обговорення. Також він зауважив, що зараз важко сказати, яка саме кандидатура буде запропонована.